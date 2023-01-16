تصريحات نارية من حلمي طولان عن اللاعب المصري "النمرود" ومؤامرة في البنك الأهلي

أدلى حلمي طولان المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي بتصريحات نارية ضد اللاعب المصري وعقليته.

وكشف حلمي طولان عن إقالته من تدريب البنك الأهلي بعد مؤامرة من مجموعة لاعبين بالاشتراك مع عدد من المسؤولين.

وأبدى طولان اندهاشه من حصول اللاعبين على عقود كبيرة في الفترة الحالية وهو ما يؤثر على مستواهم بالسلب.

وقال حلمي طولان عبر قناة المحور: "البنك الأهلي يتولى مسؤوليته أشخاص محترمين جدا على رأسهم أشرف نصار، وعلاقتي به تمتد لأربعين سنة مضت".

وأوضح "دائما الجهاز الفني هو الحلقة الأضعف في أي ناد لأنه يتم تحميله المسؤولية، من الصعب أن ترحل إدارة أو لاعبين ولكن الأسهل رحيل الجهاز الفني".

وأضاف طولان "وجدت فريق البنك الأهلي وبه نواقص كبيرة جدا من النواحي البدنية والسلوكية".

وكشف المدير الفني "لاعيبة البنك الأهلي كانت متدلعة وكان ناقص أنزل الملعب (بالبزازة) وهم مجموعة كبيرة من اللاعبين ولكن في نفس التوقيت كانت هناك مجموعة جيدة".

وشدد "المجموعة المدللة في فريق البنك الأهلي على تواصل مع العناصر المسؤولة وذلك يسبب مشكلة كبيرة جدا".

وتولى حلمي طولان قيادة البنك الأهلي في ثماني مباريات وحقق انتصار وحيد بينما تعادل أربع مرات وخسر في ثلاث مواجهات.

وكشف طولان "اللاعب وبالأخص المصري عقليته ضعيفة ولا يريد التدريب ولكن يرغب في اللعب والحصول على أموال وألا يتعرض لخصومات وبالنسبة لي ذلك أمر غير مقبول".

وشدد "لي أسلوب في التعامل بشكل احترافي، يمكن أن يصل للاعب من جانبي تحفيز وإشادة على مستواه ولكن دون (دلع أو طبطبة)".

وأوضح "قيل لي أن هناك لاعبين في البنك الأهلي قبل ذلك كانوا يصلون بعد فترة من بداية المران ويشاركون بشكل طبيعي، وأنا لدي نظام لا يعتمد على ذلك".

وأضاف "لعبنا كل 3 أيام مباراة ولم يكن هناك وقت لتدريب اللاعبين، والنظام الذي وضعناه لم يعجب الكثير منهم بعد تعودهم على نظام مختلف".

وأبدى طولان اندهاشه قائلا: "رحلت قبل مواجهة المقاولون العرب ثم عدت وقيل لي إذا لم تفوز سترحل، هناك مسؤول صرح تلفزيونيا أن تلك المواجهة هي الأخيرة للجهاز الفني وتم تحديد المدرب الجديد، هل كان يريد توصيل رسالة للاعبين؟".

وواصل "شاهدنا ما حدث بثلاثة أهداف تم استقبالها في مباراة وإهدار ركلة جزاء، بدون شك كان هناك تعمد للإطاحة بي من بعض اللاعبين بمساعدة بعض الأشخاص في النادي".

وكان البنك الأهلي قد تعادل في مواجهة طولان الأخيرة أمام الداخلية بثلاثة أهداف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر.

وتابع "نادي البنك الأهلي لديه إمكانيات رائعة تضعه في منطقة مختلفة تماما في جدول الدوري ولكن يجب أن يتم التخلص من السوس داخل النادي".

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

وكشف طولان "في مباراة المقاولون العرب دفعت مكافأة من جيبي الخاص أكبر من مكافأة النادي، وكان لدي استعداد فعل ذلك طوال فترتي لمكافأة المجتهد، أنا محترف في أسلوبي".

وتابع "يجب أن يفيد المدير الفني لاعبه ويرفع مستواه، هناك لاعبون من الدرجة الثانية والثالثة تدربوا تحت قيادتي وانضموا إلى المنتخب مثل مصطفى شلبي ومروان داوود خلال فترتي في إنبي".

وشدد طولان "اللاعب المصري نمرود لو سبته هيركب، أدرب منذ 15 عاما وما اختلف فقط هي المبالغ الكبيرة التي يحصل عليها اللاعب والزخم الإعلامي وتغير من سلوكياته".

وتعجب المدير الفني "عندما يحصل لاعب في ناديه على ما يقرب من 60 ألف جنيه وفجأة يحصل على ستة ملايين جنيه، بالتأكيد ذلك سيفسده لأن عقلية اللاعب المصري ضعيفة وسريع التأثر سلبا وإيجابا".

وشدد "ضروري ربط اللاعب المصري بقيمة مالية من عقده، مترتبة على تحقيق مركز معين أو المشاركة في عدد من الأهداف، وهذه فكرة رائعة منك (يقصد أحمد حسام ميدو)".

واختتم حلمي طولان تصريحاته "تجربة البنك الأهلي أتمنى محوها تماما من ذاكرتي وتاريخي التدريبي".