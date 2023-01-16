حارس قطر السابق لـ في الجول: تنظيم العراق لـ خليجي 25 رائع.. ومدربنا الحالي لا يناسبنا

أشاد أحمد خليل حارس مرمى منتخب قطر والسد والعربي السابق، بتنظيم العراق لبطولة خليجي 25.

ويلعب العراق صاحب الأرض أمام قطر في نصف النهائي اليوم الإثنين نحو استعادة اللقب الغائب منذ عقود.

وقال خليل في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تنظيم كأس الخليج رائع واستثنائي، الملاعب جميلة والافتتاح أبهرني كأنه كأس العالم، أشكر الاتحاد العراقي على هذا التنظيم".

وتابع: "إنها واحدة من أجمل البطولات التي رأيتها، الجماهير العراقية متعطشة لكرة القدم ومن أجل بطولة تنظمها العراق، أقولها بكل صراحة الكرم طغى من الشعب العراقي، فهي حفاوة لا مثيل لها".

وأضاف "بعد نهاية كأس العالم، شارك منتخب قطر بالفريق الأولمبي مطعما ببعض لاعبي المنتخب الأول، قطر قدمت مباريات جميلة واستطعنا الوصول إلى نصف النهائي".

وشدد "نلعب بارتياح، ليس هناك ضغوطات، وسنقابل صاحب الأرض والجمهور وهو الطرف المرشح للوصول إلى النهائي".

وأشار "المدرب لا يعرف اللاعبين بشكل جيد، حيث يشرك بعض اللاعبين في غير مراكزهم الأصلية، ولا أعتقد أن برونو بينيرو يناسب المنتخب القطري في المستقبل".

وأوضح: "فيليكس سانشيز المدرب السابق حقق كأس آسيا وبطولة الخليج وشارك في محافل دولية مثل كأس العالم وكوبا أمريكا والتصفيات الأوروبية للمونديال الأخير، أبلى بلاء حسنا، لكن في بطولة كأس العالم كان الأداء هزيلا، لم نتصور أن يكون مستوانا بهذا الأداء الباهت، وكان ضعيفا من الناحية التكتيكية".

وعن أبرز اللاعبين في البطولة، قال "حسين سيد الجناح الأيمن لمنتخب العراق أكثر من أعجبني، فهو صاحب مهارات كبيرة".

وأتم "المنتخب العراقي هو المرشح الأول للبطولة بسبب الأداء والدعم الرائع من الجماهير، يليه منتخبنا القطري إذا تجاوزنا عقبة أسود الرافدين".

وتصدر العراق المجموعة الأولى بـ 7 نقاط، بينما حلت قطر ثانية في المجموعة الثانية بـ 4 نقاط.

وينظم العراق البطولة لأول مرة منذ نسخة 1979، فيما لم يحصد اللقب منذ عام 1988، إذ يمتلك في رصيده 3 تتويجات إجمالًا.

بينما تبحث قطر بدورها عن تتويج رابع تاريخيا بعد 1992 و2004 و2014.