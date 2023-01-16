مدير دورتموند لـ موكوكو: عليك أن تختار بين التجديد أو الرحيل

الإثنين، 16 يناير 2023 - 11:54

كتب : FilGoal

يوسوفا موكوكو و أوباميكانو - دورتموند × بايرن ميونيخ

أنهى سيباستيان كيل المدير الرياضي لبروسيا دورتموند الجدل حول موقف لاعبه الشاب يوسوفا موكوكو من التجديد للنادي أو الرحيل في الصيف المقبل.

عقد الموهبة الشابة مع دورتموند ينتهي بنهاية هذا الموسم وهناك الكثير من الاهتمام به من كبار أوروبا خاصة وأنه سيرحل مجانا.

وقال كيل في تصريحات نشرتها جريدة كيكر: "لقد قدمنا عرضا مغريا ليوسوفا موكوكو من أجل تمديد عقده، العرض يمنحه مساحة كبيرة للتطور. يجب أن يصل إلى قرار مع أسرته ومستشاره".

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وأضاف "يمكن ليوسوفا الآن قبول هذا العرض والاستمرار مع بروسيا دورتموند، أو يذهب كل منا في طريق منفصل".

وتابع "أتمنى أن يختارنا لأنه لم يصل بعد إلى ذروة تطوره وأنا أرى فيه موهبة رائعة".

وأردف "لكن قدراتنا المالية لها سقف، وقد أظهرنا ذلك. الآن الأمر متروك له لإعلان قراره في الوقت المناسب".

ومن المتوقع أن يتخذ البالغ من العمر 18 عاما قراره في غضون الأسبوع المقبل، فقد أوضح النادي في بداية هذا الشهر أن الموعد النهائي للرد على عرض التجديد سيكون نهاية يناير.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيغادر اللاعب صفوف دورتموند في الصيف.

موكوكو سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة في 14 مباراة خاضها في الدوري الألماني.

كما شارك مع ا لمنتخب الألماني في كأس العالم 2022، ودخل كبديل ضد اليابان.

منذ الصيف الماضي، يراقب ريال مدريد موهبة بروسيا دورتموند يوسوفا موكوكو عقب ضياع صفقة إيرلينج هالاند، حسب جريدة بيلد.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن موكوكو دخل حسابات ريال مدريد بقوة ولديه الرغبة في مغادرة دورتموند نحو سنتياجو برنابيو.

يوسوفا موكوكو بروسيا دورتموند
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