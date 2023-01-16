لابورتا: ريال مدريد راقٍ للغاية.. يعرفون كيف يفوزون وكيف يخسرون أيضا

أشاد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، بالروح الرياضية لمنافسه ريال مدريد بعد خسارة كأس السوبر الإسباني.

وفاز برشلونة بكأس السوبر الإسباني للمرة 14 في تاريخه بانتصاره في النهائي على ريال مدريد في استاد الملك فهد بالرياض مساء الأحد.

وقال لابورتا بعد المباراة: "ريال مدريد نادٍ عظيم، يعرفون كيف يفوزون وكذلك يعرفون كيف يخسرون. كانوا راقين للغاية، وفلورنتينو تحدث بشكل مميز مع بوسكيتس".

وأضاف: "إنه أول لقب يحققه تشافي معنا كمدرب، هذا نجاح لكل عشاق برشلونة، وللاعبين خصوصًا. مدربنا رائع".

وتابع: "جافي سجل هدفا رائعا وصنع هدفين، يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب، لكن الفريق بأكمله أيضا لعب بشكل مميز، خصوصا بيدري وبوسكيتس. لسنا في حاجة إلى تسمية الفريق بأكمله، لأننا لدينا تشافي، إنه مدرب رائع".

وأشار: "إنه لقب مميز ومهم. أهنئ الاتحاد الإسباني على تنظيم هذا السوبر بشكل مميز، شعرنا بالفخر جميعا".

وأتم: "أنا واثق أن تشافي سيحقق المزيد من الألقاب، لديه القدرات والشخصية ويمتلك أسلوبا واضحًا ومميزًا. عرفنا كيف نتحمل لأننا نعاني منذ عام ونصف، واليوم نحتفل بلقب".

وتقدّم برشلونة بثلاثية خلال المباراة بواسطة جافي وروبيرت ليفاندوفسكي وبيدري، قبل أن يسجل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الوحيد.

وكان برشلونة قد تغلب في نصف النهائي على ريال بيتيس بركلات الجزاء الترجيحية.

وحصد برشلونة أول لقب تحت قيادة تشافي هيرنانديز الذي تولى المهمة قبل أكثر من عام.