مدرب سان جيرمان: هناك فارق كبير بين مستوانا قبل وبعد كأس العالم

الإثنين، 16 يناير 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

لاعبو ستاد رين يحتفلون بالهدف أمام باريس سان جيرمان

يرى كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان أن مستوى فريقه اختلف كثيرا عقب العودة من توقف كأس العالم 2022.

وسقط باريس سان جيرمان مجددا في الدوري الفرنسي وهذه المرة أمام ستاد رين بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ19.

وقال جالتييه في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كنا نفتقر إلى الكثير من الأشياء أمام رين. إذا بدأنا في البحث عن الأعذار أو الأسباب، فمن الواضح أننا سنجد بعضها، لكن لا يمكننا الاختباء وراء ذلك".

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وأضاف "كان الأمر صعبًا أيضًا ضد لينس وضد أنجيه".

وأكمل "نحن بحاجة إلى العودة إلى مستوانا ومهاجمة الخصوم باستمرار وجعل المزيد من اللاعبين يتقدمون إلى الأمام. كان ذلك غائبًا أمام رين".

بالطبع كنا نعلم أنه سيتعين علينا الدفاع خلال الهجمات المرتدة من فريق رين لكننا كنا كسالى للغاية في التقدم للأمام".

وشدد "علينا تغيير ذلك بسرعة، في المباراة القادمة سنحتاج إلى العثور على مستوياتنا مرة أخرى".

وأتم "سنقوم بالتأكيد بتحليل المباريات التي لعبناها حتى الآن ومقارنتها بتلك التي لعبناها قبل كأس العالم حتى يدرك الجميع الفرق".

وتواجد الثنائي كيليان مبابي وأشرف حكيمي على مقاعد البدلاء قبل أن يشاركا مع الدقيقة 55.

وسجل هاماري تراوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 من صناعة أدرين تروفيرت.

الفوز رفع رصيد ستاد رين للنقطة 37 في المركز الخامس.

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد باريس سان جيرمان عند 47 نقطة في الصدارة.

الخسارة هي الثانية لباريس سان جيرمان في آخر ثلاث مباريات، بعد الخسارة في الجولة الـ17 أمام لانس الذي يتواجد في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط فقط.

ولم يخسر باريس أي مباراة في الدوري الفرنسي قبل توقف كأس العالم.

ومن المنتظر أن يلعب باريس مباراة ودية مع نجوم الهلال والنصر في السعودية يوم 19 يناير الجاري.

باريس سان جيرمان رين كريستوف جالتييه
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