فرج عامر: فشل صفقة انتقال رامي ربيعة إلى سموحة على سبيل الإعارة

الإثنين، 16 يناير 2023 - 10:59

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي وسيراميكا كليوباترا

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن فشل صفقة انتقال رامي ربيعة لاعب الأهلي إلى فريقه خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وكتب عامر عبر صفحته في فيسبوك:

"فشل صفقة انتقال رامي ربيعة لنادي سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لأسباب كثيرة، أهمها اعتراض الإدارة الفنية للأهلي على رحيل رامي ربيعة للإعارة وتمسكهم به".

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ويعاني الأهلي من أزمة دفاعية مؤخرًا بإصابة محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، بالإضافة إلى غياب محمود متولي عن مباراة الزمالك المقبلة في الدوري للإيقاف.

ربيعة (29 عامًا) اكتفى بالمشاركة في 3 مباريات بالموسم الجاري، منها واحدة كأساسي، قبل أن يظهر بديلًا في آخر مباراتين أمام إنبي والمصري.

ولم يلعب ربيعة طوال مسيرته منذ انضمامه إلى ناشئي الأهلي لأي نادٍ مصري آخر، واكتفى بفترة قصيرة في صفوف سبورتنج لشبونة موسم 2014\2015.

وحصل الأهلي على خدمات الظهير الأيمن خالد عبد الفتاح من صفوف سموحة في يناير الجاري على سبيل الإعارة.

وفي المقابل انتقل حسام حسن وزياد طارق من الأهلي إلى سموحة على سبيل الإعارة أيضًا.

ويحتل سموحة المركز 12 في الدوري المصري برصيد 13 نقطة، إذ فاز مرتين فقط من أصل 13 مباراة خاضها.

سموحة الأهلي رامي ربيعة
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