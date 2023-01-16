"شاكيرا تعلن الصفقة".. ريال بيتيس يضم البرازيلي أبنر فينيسيوس

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني عن تعاقده مع الظهير البرازيلي أبنر فينيسيوس خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وينضم أبنر قادمًا من أتليتكو باراناينسي بعقد يمتد حتى صيف 2029.

وتتراوح قيمة الصفقة بين 5 إلى 7 ملايين يورو وفقًا لتقارير صحفية.

Abner Vinicius || RBB Music Session #20 Ya disponible: pic.twitter.com/0ywkxIJ8i3 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 15, 2023

ويحضر أبنر إلى ريال بيتيس لشغل مركز الظهير الأيسر تعويضًا لرحيل أليكس مورينو إلى أستون فيلا قبل أيام.

ويتنافس أبنر في هذا المركز مع الإسباني خوان ميراندا لاعب برشلونة السابق.

شاكيرا

واستغل مسؤولو حسابات بيتيس على مواقع التواصل الاجتماعي الزخم الكبير حول أغنية شاكيرا الأخيرة عن بيكيه، وأعلنوا عن الصفقة مستخدمين لقطة من الأغنية مع عبارة "وريال مدريد يوقع مع أبنر فينيسيوس".

🎶🆕💚 Sin duda, la mejor parte de la canción. pic.twitter.com/mNrWc9jADL — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 15, 2023

أبنر

الظهير البالغ 22 عامًا بات ثالث برازيلي في قائمة ريال بيتيس بعد المهاجم ويليان جوزيه، والجناح المتألق لويس هنريكي، دون احتساب لويز فيليبي الحاصل على الجنسية الإيطالية.

وبدأ أبنر في نادي بونتي بريتا، قبل أن ينضم إلى أتليتكو باراناينسي في صيف 2019 مقابل ما يتجاوز مليوني يورو وقتها.

ولعب أبنر إجمالًا 143 مباراة مع أتليتكو باراناينسي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 16.

وتوج أبنر مع أتليتكو باراناينسي بلقب كوبا سود أمريكانا في عام 2021.

وحصد أبنر الميدالية الذهبية مع البرازيل في أولمبياد طوكيو الأخيرة، لكنه لم يشارك إلا في اللحظات الأخيرة من مباراة السعودية في الدور الأول.

ويحتل ريال بيتيس المركز السادس حاليًا في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 16 مباراة خاضها، ويمكنه القفز إلى المركز الرابع حال فوزه بمباراته المؤجلة.

ويلتقي الفريق الأندلسي في المباراة المقبلة بنظيره أوساسونا مساء الأربعاء في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا الذي يحمل لقبه.

ويطمح ريال بيتيس إلى الذهاب بعيدًا في الدوري الأوروبي هذا الموسم بعد أن تصدر مجموعته، ليتجنب لعب دور الـ 32 الثاني.