حسين حمدي يبدأ مغامرة جديدة في الدرجة الثانية مع جمهورية شبين

الإثنين، 16 يناير 2023 - 09:30

كتب : رضا السنباطي

حسين حمدي - جمهورية شبين

أعلن نادي جمهورية شبين عن تعاقده مع حسين حمدي لاعب الزمالك الأسبق.

ورحل حمدي عن المنيا، ليبدأ مغامرة جديدة في الدرجة الثانية رفقة جمهورية شبين في مجموعة بحري.

المهاجم البالغ 37 عامًا بدأ مسيرته في غزل المحلة، ثم انتقل إلى الزمالك في صيف 2011.

ومر حمدي عبر العديد من الأندية لاحقًا في الدوري الممتاز على غرار تليفونات بني سويف، ومصر للمقاصة، وحرس الحدود، ونادي مصر، ثم مثّل فاركو والترسانة وبتروجت والنجوم والأولمبي والسكة الحديد وبيونيرز، قبل أن ينضم إلى المنيا مطلع الموسم الجاري.

ووصل حمدي لتمثيل منتخب مصر في مباراة دولية واحدة تحت قيادة بوب برادلي في مارس 2013 أمام قطر.

ويحتل جمهورية شبين المركز السادس في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية برصيد 20 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين و8 هزائم.

ويلعب جمهورية شبين بقيادة مدربه عصام شعبان مباراته المقبلة أمام المجد السكندري يوم الأربعاء.

حسين حمدي جمهورية شبين الدرجة الثانية
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