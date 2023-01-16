مواعيد مباريات الإثنين 16 يناير 2023 - الزمالك ضد بيراميدز.. وكأس الخليج

يوم كروي هادئ بعد نهاية أسبوع حافلة، لكنه لا يخل من الترقب المحلي بسبب كأس مصر 2022.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الإثنين 16 يناير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هــــنــــا

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كأس مصر

في قمة مرتقبة، يلعب الزمالك أمام بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر، في السادسة مساءً، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1 بتعليق مؤمن حسن.

خليجي 25

وفي نصف نهائي كأس الخليج، يلعب العراق أمام قطر في الثالثة والربع عصرًا، مباراة تُنقل عبر الكأس 1، وأبو ظبي الرياضية 1، والكويت الرياضية، ويعلق عليها خليل البلوشي فارس عوض بين آخرين.

وفي نصف النهائي الآخر، تلعب البحرين أمام عُمان في السابعة والربع مساء، مباراة تُنقل عبر نفس المحطات السابق ذكرها، لكن يعلق عليها سمير المعيرفي.

الدوري الإسباني

ويلعب قادش ضد إلتشي في العاشرة مساءً، مباراة تنقلها beIN Sports 1 بتعليق مضر اليوسف.

الدوري الإيطالي

ويلتقي إمبولي بـ سامبدوريا في العاشرة إلا ربع مساءً، مباراة تُنقل عبر أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق محمد حسين.

الدرجة الثانية

وفي دوري الدرجة الثانية المصري يلعب الحمام أمام كفر الشيخ ضمن مجموعة بحري، مباراة تُقام في الثانية والنصف ظهرًا.

كأس الأمم الإفريقية للمحليين

وتتواصل منافسات دور المجموعات بمباراة مالي أمام أنجولا في السادسة مساءً عبر beIN Sports 4 بتعليق عادل خلو.

كما تلعب الكاميرون أمام الكونغو برازافيل في التاسعة مساءً عبر beIN Sports 4 بتعليق جواد بده.

مونديال اليد

وفي بطولة العالم لليد تلعب السعودية أمام بولندا في التاسعة والنصف مساءً، مباراة تنقلها SSC Sport 3.

كما تلتقي فرنسا بـ سلوفينيا في السابعة مساءً، وتلعب إيران أمام إسبانيا في التاسعة والنصف مساءً، وفي نفس التوقيت تلتقي السويد بـ أوروجواي.

كرة سلة

وفي الدوري المصري لكرة السلة -رجال-، يلعب الاتحاد أمام الزمالك في السادسة مساءً، كما يلتقي الجزيرة بـ الأهلي في الثامنة مساءً.

وفي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، يلعب تشارلوت هورنتس أمام بوسطن سيلتكس في الثامنة مساءً.

كما يلتقي ممفيس جريزليس بـ فينيكس صنز في الواحدة بعد منتصف الليل.

ويلعب واشنطن ويزاردز أمام جولدن ستيت واريورز في العاشرة مساءً.

ويلتقي لوس أنجلوس ليكرز بـ هيوستن روكتس في الخامسة والنصف صباحًا.

تنس

وفي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، يلعب أندري روبليف أمام دومينيك ثيم في الثانية صباح الثلاثاء، ويلتقي نوفاك دجوكوفيتش بـ روبيرتو كارباييس في الحادية عشر والربع صباح الثلاثاء، وتُنقل مباريات البطولة عبر beIN Sports.