مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير سامسون من الاستمرار مع الفريق

الإثنين، 16 يناير 2023 - 00:52

كتب : FilGoal

سامسون أكينيولا - مران الزمالك

كشف مصدر من الزمالك مصير سامسون أكينيولا من الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: سامسون أكينيولا مستمر مع الفريق، الحديث عن رحيله للإسماعيلي غير صحيح حتى الآن.

وتابع "مصير سامسون سيتحدد بناء على ضم مهاجم أجنبي من عدمه، حال انضمام المهاجم الأجنبي سيتم سؤال فيريرا عن رغبته في وجود ثلاثة لاعبين أجانب في الخط الأمامي من عدمها وسيتم اتخاذ القرار بناء على رد المدرب البرتغالي".

أخبار متعلقة:
وادي: الانتقال لطلائع الجيش فرصة للعودة بشكل أقوى وكيل دغموم: اللاعب لا يمتلك عروضا من الدوري.. وهدفه اللعب في أوروبا أنشيلوتي: يجب أن نحل مشاكل الدفاع.. وخسارة السوبر ضد برشلونة صعبة بطولة العالم لليد - كرواتيا تحقق فوزا كبيرا على أمريكا.. ومصر تنفرد بالصدارة

وانضم سامسون للزمالك قادما من كاراكاس في بداية الموسم الحالي.

وشارك اللاعب البينيني صاحب الـ 22 عاما مع الزمالك حتى الآن في 9 مباريات سجل خلالهم هدفا واحدا.

ولعب المهاجم مباراة واحدة بشكل أساسي كانت ضد الداخلية في الجولة الـ 12 والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز اليوم الإثنين على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021/2022.

سامسون أكينيولا الزمالك الإسماعيلي
نرشح لكم
خبر في الجول - جديد مفاوضات الزمالك وسيراميكا بخصوص إيبوكا.. ومطلب يعيق الصفقة وادي: الانتقال لطلائع الجيش فرصة للعودة بشكل أقوى وكيل دغموم: اللاعب لا يمتلك عروضا من الدوري.. وهدفه اللعب في أوروبا إعارة محمود وادي إلى طلائع الجيش وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقا على البدء في أعمال إنشاء استاد المصري كأس مصر - الثالثة للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز قائمة الزمالك - عودة عمر جابر واستمرار غياب فتوح أمام بيراميدز في الكأس قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام الزمالك في كأس مصر
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير سامسون من الاستمرار مع الفريق 45 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جديد مفاوضات الزمالك وسيراميكا بخصوص إيبوكا.. ومطلب يعيق الصفقة 45 دقيقة | الكرة المصرية
وادي: الانتقال لطلائع الجيش فرصة للعودة بشكل أقوى ساعة | الكرة المصرية
وكيل دغموم: اللاعب لا يمتلك عروضا من الدوري.. وهدفه اللعب في أوروبا ساعة | الكرة المصرية
بطولة العالم لليد - كرواتيا تحقق فوزا كبيرا على أمريكا.. ومصر تنفرد بالصدارة ساعة | كرة يد
أنشيلوتي: يجب أن نحل مشاكل الدفاع.. وخسارة السوبر ضد برشلونة صعبة ساعة | الدوري الإسباني
الثانية في آخر ثلاث مباريات.. باريس يسقط أمام ستاد رين ساعة | الكرة الأوروبية
بوسكيتس: أوقفنا خطورة ريال مدريد تماما.. وجافي لعب بشكل لا يصدق 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر