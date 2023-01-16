مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول مصير سامسون من الاستمرار مع الفريق

كشف مصدر من الزمالك مصير سامسون أكينيولا من الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.

سامسون أكينيولا النادي : الزمالك الزمالك

وقال المصدر لـ FilGoal.com: سامسون أكينيولا مستمر مع الفريق، الحديث عن رحيله للإسماعيلي غير صحيح حتى الآن.

وتابع "مصير سامسون سيتحدد بناء على ضم مهاجم أجنبي من عدمه، حال انضمام المهاجم الأجنبي سيتم سؤال فيريرا عن رغبته في وجود ثلاثة لاعبين أجانب في الخط الأمامي من عدمها وسيتم اتخاذ القرار بناء على رد المدرب البرتغالي".

وانضم سامسون للزمالك قادما من كاراكاس في بداية الموسم الحالي.

وشارك اللاعب البينيني صاحب الـ 22 عاما مع الزمالك حتى الآن في 9 مباريات سجل خلالهم هدفا واحدا.

ولعب المهاجم مباراة واحدة بشكل أساسي كانت ضد الداخلية في الجولة الـ 12 والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز اليوم الإثنين على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021/2022.