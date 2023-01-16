وادي: الانتقال لطلائع الجيش فرصة للعودة بشكل أقوى

الإثنين، 16 يناير 2023 - 00:04

كتب : FilGoal

هدف بيراميدز الأول في شباك طلائع الجيش- إبراهيم عادل - محمود وادي - رمضان صبحي

يرى محمود وادي لاعب بيراميدز المعار لطلائع الجيش أن الانتقال للأخير سيكون فرصة مناسبة للعودة لمستواه.

محمود وادي

النادي : بيراميدز

طلائع الجيش

وأعلن نادي طلائع الجيش التعاقد مع محمود وادي مهاجم فريق بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

وقال وادي عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر بيراميدز على الفترة التي قضيتها مع الفريق على الرغم من أنني سأعود من جديد".

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وتابع "في الفترة الماضية لم أحصل على عدد دقائق وكنت أبحث عن فرصة للعب أكثر وتحدث معي نادي طلائع الجيش وأوضح لي رؤيته واستخرت الله وسعيد بتلك الخطوة لأعود للعب من جديد".

وأضاف "طلائع الجيش يمتلك العديد من العناصر الهجومية ومدرب جيد وذلك الأمر كان مناسبا لي والانتقال إليه فرصة لاستعادة مستواي والعودة بشكل أقوى".

وانتقل اللاعب الفلسطيني إلى صفوف الفريق العسكري ليكون ثالث الصفقات الشتوية.

وكان طلائع الجيش تعاقد مع كل من فريد شوقي من المصري على سبيل الإعارة.

وضم أيضا الحارس أحمد مسعود عقب فسخ تعاقده مع المصري.

ولم يشارك المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 28 عاما مع بيراميدز في أي مباراة هذا الموسم.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد مرور 13 جولة.

محمود وادي طلائع الجيش الدوري المصري
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