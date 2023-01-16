وكيل دغموم: اللاعب لا يمتلك عروضا من الدوري.. وهدفه اللعب في أوروبا

كشف عبد الرحمن زيتوني وكيل عبد الرحيم دغموم لاعب المصري حقيقة رغبة بعض أندية الدوري في التعاقد معه.

وقال زيتوني عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد عروض لـ دغموم من الدوري المصري واللاعب هدفه في الوقت الحالي الاحتراف الأوروبي".

وأضاف "قبل الانضمام للمصري دغموم كان قريبا من الانتقال للدوري البلجيكي لكن الصفقة لم تكتمل".

وواصل "دغموم كان يمتلك عروضا من قطر والخليج لكنه قرر الانضمام للمصري".

وأتم تصريحاته "دغموم يشعر بالسعادة مع المصري وطريقة اللعب مع حسام حسن تجعله أكثر تحررا في الملعب ويقدم مستوى مميز".

وانضم اللاعب الجزائري لصفوف المصري بداية الموسم الجاري.

ولعب مع المصري حتى الآن 9 مباريات في الدوري سجل خلالها هدفين.