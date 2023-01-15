بطولة العالم لليد - كرواتيا تحقق فوزا كبيرا على أمريكا.. ومصر تنفرد بالصدارة

حقق منتخب كرواتيا فوزا كبيرا على أمريكا بنتيجة 40-22 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة العالم لكرة اليد.

الشوط الأول انتهى بتقدم كرواتيا بنتيجة 20-10 قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني.

فوز كرواتيا جاء في مصلحة منتخب مصر الذي انفرد بالصدارة.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على المغرب بنتيجة 30-19 ليحقق العلامة الكاملة.

الفوز رفع رصيد كرواتيا للنقطة الثانية في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أمريكا صاحبة المركز الثالث، بينما انفرد منتخب مصر بالصدارة برصيد 4 نقاط.

ويحتاج منتخب مصر للتعادل أو تحقيق الفوز مع أمريكا في الجولة الثالثة لضمان الصعود للدور الرئيسي بالنقاط الكاملة.

الدنمارك × البحرين

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت حقق منتخب الدنمارك الفوز على البحرين بنتيجة 36-21.

الفوز رفع رصيد الدنمارك للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة بينما توقف رصيد البحرين عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

ويحتاج منتخب البحرين الفوز في مباراته الأخيرة للتأهل إلى الدور الرئيسي.

النرويج × الأرجنتين

وحقق منتخب النرويج الفوز على الأرجنتين بنتيجة 32-21 ضمن مباريات المجموعة السادسة.

الفوز رفع رصيد النرويج للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن هولندا قبل مواجهة المنتخبين في الجولة الأخيرة، بينما ظلت الأرجنتين بدون نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع مقدونيا الشمالية.

قطر × الجزائر

وفاز منتخب قطر على الجزائر بنتيجة 29-24، ليحقق فوزه الأول في البطولة بعد الهزيمة في المباراة السابقة.

الهزيمة كانت الثانية للجزائر في البطولة لتتصعب مهمته في التأهل للدور الرئيسي.

وارتفع رصيد قطر للنقطة الثانية في المركز الثالث بفارق الأهداف عن صربيا صاحبة المركز الثاني، بينما استمر منتخب الجزائر في المركز الأخير من المجموعة بدون نقاط.