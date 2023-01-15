الثانية في آخر ثلاث مباريات.. باريس يسقط أمام ستاد رين

الأحد، 15 يناير 2023 - 23:47

كتب : FilGoal

لاعبو ستاد رين يحتفلون بالهدف أمام باريس سان جيرمان

سقط باريس سان جيرمان مجددا في الدوري الفرنسي وهذه المرة أمام ستاد رين بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ19.

وتواجد الثنائي كيليان مبابي وأشرف حكيمي على مقاعد البدلاء قبل أن يشاركا مع الدقيقة 55.

وسجل هاماري تراوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 من صناعة أدرين تروفيرت.

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الفوز رفع رصيد ستاد رين للنقطة 37 في المركز الخامس.

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد باريس سان جيرمان عند 47 نقطة في الصدارة.

الخسارة هي الثانية لباريس سان جيرمان في آخر ثلاث مباريات، بعد الخسارة في الجولة الـ17 أمام لانس الذي يتواجد في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط فقط.

ولم يخسر باريس أي مباراة في الدوري الفرنسي قبل توقف كأس العالم.

ومن المنتظر أن يلعب باريس مباراة ودية مع نجوم الهلال والنصر في السعودية يوم 19 يناير الجاري.

الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان ستاد رين
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