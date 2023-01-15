بوسكيتس: أوقفنا خطورة ريال مدريد تماما.. وجافي لعب بشكل لا يصدق

الأحد، 15 يناير 2023 - 23:34

كتب : FilGoal

بوسكيتس يحتفل مع ليفاندوفسكي

أشاد سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة بالثنائي رونالدو أراخو وجافي بعد الفوز بلقب السوبر الإسباني، مشيرا إلى أن فريقه نجح في إحباط خطورة ريال مدريد.

وحقق برشلونة لقب السوبر الإسباني للمرة الـ14 في تاريخه على حساب ريال مدريد بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية بعد المباراة: "خطة كانت لتقوية خط الوسط من أجل تحقيق التفوق وهو ما ظهر بالفعل".

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وأضاف "رونالد أراخو كان جيدا جدا في إيقاف الهجمات المرتدة والتغطية على فينيسيوس وكنا قريبين جدا كمجموعة بدون الكرة عندما لم نتمكن من الحصول عليها".

وتابع "بالكاد سمحنا لريال مدريد بالتصويب على المرمى حتى وقت قليل قبل نهاية المباراة".

وواصل عن جافي "في ذلك العمر يكون اللاعبون في فريق الشباب أو في الفريق الرديف، لقد لعب بشكل لا يصدق وسجل وصنع الأهداف. أود أن أقول له أن يستمر في التعلم والاستماع. آمل أن يترك بصمته في برشلونة".

وشهدت المباراة تألق لاعب برشلونة الشاب جافي، الذي سجل الهدف الأول وصنع الثاني والثالث.

واستطرد "لا يمكننا تفويت هذه الفرصة للفوز باللقب بعد فترة من التغييرات في المدربين واللاعبين. كان لدينا أمل وطموح، لكن في برشلونة أنت مطالب دائما بالفوز وقد ذكرنا تشافي بذلك".

البطولة هي الـ33 لسيرجيو بوسكيتس مع برشلونة، حيث حصد تسعة ألقاب للسوبر الإسباني، وثمانية للدوري، وسبعة لكأس الملك، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ونجح تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة في تحقيق أولى ألقابه مع البارسا.

برشلونة ريال مدريد السوبر الإسباني سيرجيو بوسكيتس
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