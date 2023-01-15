بهدفه في الكلاسيكو.. بنزيمة أول لاعب فرنسي يسجل 400 هدف مع الأندية

الأحد، 15 يناير 2023 - 23:11

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - كريم بنزيمة

وصل كريم بنزيمة إلى هدفه الـ 400 خلال مسيرته مع الأندية التي لعب بقميصها.

وخسر ريال مدريد من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسجل بنزيمة هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة بالدقيقة الأخيرة.

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وأصبح بنزيمة أول لاعب فرنسي يصل إلى 400 هدفا مع الأندية.

وسجل بنزيمة 344 هدفا بقميص ريال مدريد، بينما سجل 66 هدفا مع ليون الفرنسي.

ووصل ريال مدريد إلى هدفه الـ 13 مع ريال مدريد ضد برشلونة في 40 مباراة كما صنع 10 أهداف آخرين.

وحقق برشلونة كأس السوبر الإسباني للمرة الـ 14 في تاريخه ليعزز الفارق كصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة ويوسع الفارق مع ريال مدريد صاحب الـ 12 لقبا.

ريال مدريد برشلونة كريم بنزيمة كأس السوبر الإسباني
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