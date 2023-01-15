10 مساهمات خلال 10 مباريات.. ليفاندوفسكي يسجل أول أهدافه في الكلاسيكو
الأحد، 15 يناير 2023 - 22:10
كتب : FilGoal
واصل روبيرت ليفاندوفسكي تألقه مع برشلونة منذ انتقاله للفريق في بداية الموسم.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
ويتقدم برشلونة على ريال مدريد بهدفين دون مقابل في نهائي كأس السوبر الإسباني.
وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة وصنع الأول ليكون قد سجل أو أهدافه في الكلاسيكو.
وبشكل عام فإن ليفاندوفسكي سجل هدفه السابع في مرمى ريال مدريد خلال 10 مباريات مع جميع الفرق التي لعب لها كما صنع ثلاثة أهداف.
ولعب ليفاندوفسكي ثلاثة مباريات بقميص بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد، بالإضافة إلى خمسة مباريات مع دورتموند وواحدة مع برشلونة.
وأصبح ليفاندوفسكي أسرع لاعب يصل إلى 20 هدفا بقميص برشلونة خلال 22 مباراة منذ رونالدو عام 1997 عندما وصل إلى نفس العدد من الأهداف خلال نفس العدد من المباريات.
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