بطولة العالم لليد - خسارة مفاجئة لتونس وفوز صعب لألمانيا على صربيا

الأحد، 15 يناير 2023 - 21:32

كتب : FilGoal

منتخب تونس - كرة يد

حقق منتخب بلجيكا الفوز الأول في تاريخه ببطولة كأس العالم لكرة اليد على حساب تونس بنتيجة 31-29 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

الهزيمة أضعفت آمال تونس في التأهل للدور الرئيسي بعد أن تعادل في المباراة الأولى ضد البحرين.

وتوقف رصيد تونس عند نقطة واحدة في المركز الرابع في المجموعة.

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ويحتاج منتخب تونس لتحقيق الفوز على الدنمارك في الجولة الثالثة من أجل ضمان التأهل للدور الثاني وفي حالة الهزيمة سينتظر فوز بلجيكا على البحرين والنظر لفارق الأهداف لحسم المتأهلين.

ألمانيا × صربيا

وفي مباراة أخرى حقق منتخب ألمانيا فوزا صعبا على صربيا بنتيجة 34-33 ليحقق فوزه الثاني على التوالي.

الفوز رفع رصيد ألمانيا للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الخامسة بفارق نقطتين عن صربيا صاحبة المركز الثاني.

هولندا × مقدونيا

وفي ثالث مباريات اليوم حقق منتخب هولندا الفوز على مقدونيا الشمالية بنتيجة 34-24.

الفوز رفع رصيد هولندا للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة السادسة بفارق نقطتين عن النرويج.

وسيلعب منتخب النرويج بعد قليل ضد الأرجنتين.

طريق التأهل

اختلف نظام بطولة العالم لكرة اليد بعد ارتفاع عدد المشاركين إلى 32 منتخبا.

يتم تقسيم المنتخبات الـ 32 على ثماني مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات من الدور الأول إلى الدور الرئيسي والذي يقام بنظام المجموعات أيضا.

ويصعد المتأهلون الثلاثة من المجموعة للانضمام إلى الثلاثي المتأهل من المجموعة التالية، ويتأهل كل فريق إلى الدور الرئيسي بنقاطه من الفرق الصاعدة معه من المجموعة.

مثال: يتأهل ثلاثة منتخبات من المجموعة الأولى بنقاطهم من المواجهات المباشرة بينهم وينضم الثلاثي إلى الثلاثة فرق الصاعدة من المجموعة الثانية في مجموعة واحدة بالدور الرئيسي.

وبذلك يتكون الدور الرئيسي من أربع مجموعات تضم كل واحدة ست منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي الطبيعي بخروج المغلوب.

وتقام المنافسات من ربع النهائي وحتى النهائي بنظام خروج المغلوب.

بطولة العالم لكرة اليد تونس بلجيكا ألمانيا صربيا
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