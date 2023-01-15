بطولة العالم لليد - حميد رجل مباراة مصر والمغرب

حصل عبد الرحمن حميد حارس منتخب مصر على جائزة رجل مباراة فريقه ضد المغرب في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم لكرة اليد.

وحقق منتخب مصر الفوز على المغرب بنتيجة 30-19.

وشارك حميد في الشوط الثاني من المباراة، بينما حرس محمد علي مرمى مصر في الشوط الأول.

ونجح حميد في التصدي لـ 14 تسديدة من إجمالي 26 خلال المباراة بنسبة نجاح 54%.

الفوز رفع رصيد مصر للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة السابعة.

وضمن منتخب مصر التأهل للدور القادم، بينما يحتاج إلى الفوز على أمريكا لضمان الصدارة والوصول لدور المجموعات الثاني بالنقاط الكاملة.

وتلعب مصر مع أمريكا في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل، بينما سيلعب منتخب المغرب مع كرواتيا.

البطولة تقام بمشاركة 32 منتخب للمرة الثانية في التاريخ، وتستضيفها دولتي بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير الجاري

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طريق التأهل

اختلف نظام بطولة العالم لكرة اليد بعد ارتفاع عدد المشاركين إلى 32 منتخبا.

يتم تقسيم المنتخبات الـ 32 على ثماني مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات من الدور الأول إلى الدور الرئيسي والذي يقام بنظام المجموعات أيضا.

ويصعد المتأهلون الثلاثة من المجموعة للانضمام إلى الثلاثي المتأهل من المجموعة التالية، ويتأهل كل فريق إلى الدور الرئيسي بنقاطه من الفرق الصاعدة معه من المجموعة.

مثال: يتأهل ثلاثة منتخبات من المجموعة الأولى بنقاطهم من المواجهات المباشرة بينهم وينضم الثلاثي إلى الثلاثة فرق الصاعدة من المجموعة الثانية في مجموعة واحدة بالدور الرئيسي.

وبذلك يتكون الدور الرئيسي من أربع مجموعات تضم كل واحدة ست منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي الطبيعي بخروج المغلوب.

وتقام المنافسات من ربع النهائي وحتى النهائي بنظام خروج المغلوب.