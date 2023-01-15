بطولة العالم لليد - مصر إلى الدور الثاني بفوز كبير على المغرب

حقق منتخب مصر الفوز الثاني على التوالي في كأس العالم لكرة اليد وتلك المرة على حساب المغرب بنتيجة 30-19.

الفوز رفع رصيد مصر للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة السابعة.

وضمن منتخب مصر التأهل للدور القادم، بينما يحتاج إلى الفوز على أمريكا لضمان الصدارة والوصول لدور المجموعات الثاني بالنقاط الكاملة.

تقدم منتخب المغرب في بداية المباراة بالهدف الأول وتعادل منتخب مصر سريعا وسارت المباراة بشكل متكافئ.

وبعد خمس دقائق بدأ منتخب مصر بالتقدم بنتيجة 4-2.

وتألق محمد علي وحافظ على التقدم المصري في أكثر من مناسبة.

واتسع الفارق إلى خمسة أهداف في الدقيقة الـ 22.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدما بنتيجة 13-9.

وفي الشوط الثاني استمر التفوق المصري وزاد الفارق إلى سبعة أهداف مع الدقيقة الـ 40.

ووصل الفارق إلى 10 أهداف مع الدقيقة 55.

وأنهى منتخب مصر المباراة بالفوز بنتيجة 30-19.

وتلعب مصر مع أمريكا في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل، بينما سيلعب منتخب المغرب مع كرواتيا.

وحصل عبد الرحمن حميد على جائزة رجل المباراة المقدمة من اللجنة المنظمة.

البطولة تقام بمشاركة 32 منتخب للمرة الثانية في التاريخ، وتستضيفها دولتي بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير الجاري

تشهد البطولة مشاركة 7 منتخبات عربية لأول مرة (مصر - تونس - الجزائر - المغرب - السعودية - البحرين - قطر)

الدنمارك أمام فرصة تاريخية لتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي (لأول مرة في تاريخ البطولة)

منتخب مصر يغيب عنه يحيى خالد نجم فريق فيزبريم المجري بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي





























طريق التأهل

اختلف نظام بطولة العالم لكرة اليد بعد ارتفاع عدد المشاركين إلى 32 منتخبا.

يتم تقسيم المنتخبات الـ 32 على ثماني مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات من الدور الأول إلى الدور الرئيسي والذي يقام بنظام المجموعات أيضا.

ويصعد المتأهلون الثلاثة من المجموعة للانضمام إلى الثلاثي المتأهل من المجموعة التالية، ويتأهل كل فريق إلى الدور الرئيسي بنقاطه من الفرق الصاعدة معه من المجموعة.

مثال: يتأهل ثلاثة منتخبات من المجموعة الأولى بنقاطهم من المواجهات المباشرة بينهم وينضم الثلاثي إلى الثلاثة فرق الصاعدة من المجموعة الثانية في مجموعة واحدة بالدور الرئيسي.

وبذلك يتكون الدور الرئيسي من أربع مجموعات تضم كل واحدة ست منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي الطبيعي بخروج المغلوب.

وتقام المنافسات من ربع النهائي وحتى النهائي بنظام خروج المغلوب.