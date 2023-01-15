مباشر الكلاسيكو - ريال مدريد (0)-(1) برشلونة.. جوووووول جافي والأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والتي تقام في ملعب الملك فهد في السعودية.

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ق 34: جووووول جافي والأول

ق 18: عرضية من ميندي ورأسية من بنزيمة تمر جوار القائم

ق 14: تسديدة من ليفاندوفسكي كورتوا يتصدى لها وتصطدم في القائم

ق 6: عرضية من بيدري تمر أمام أراوخو وفرصة خطيرة أولى

انطلاق المباراة