انتهت الكلاسيكو - ريال مدريد (1)-(3) برشلونة.. فوز البارسا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والتي تقام في ملعب الملك فهد في السعودية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

ق 93: جووووووول كريم بنزيمة والأول لريال مدريد

ق 69: جووووووول بيدري والثالث

ق 65: نزول داني سيبايوس بدلا من مودريتش

ق 51: كورتوا ينقذ الثالث أمام ديمبيلي

ق 46: نزول رودريجو بدلا من كامافينجا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد

ق 45: جووووووول ليفاندوفسكي والثاني

ق 34: جووووول جافي والأول بعد تمريرة من ليفاندوفسكي

ق 18: عرضية من ميندي ورأسية من بنزيمة تمر جوار القائم

ق 14: تسديدة من ليفاندوفسكي كورتوا يتصدى لها وتصطدم في القائم

ق 6: عرضية من بيدري تمر أمام أراوخو وفرصة خطيرة أولى

انطلاق المباراة