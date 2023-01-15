انتهت الكلاسيكو - ريال مدريد (1)-(3) برشلونة.. فوز البارسا
الأحد، 15 يناير 2023 - 20:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والتي تقام في ملعب الملك فهد في السعودية.
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ق 93: جووووووول كريم بنزيمة والأول لريال مدريد
ق 69: جووووووول بيدري والثالث
ق 65: نزول داني سيبايوس بدلا من مودريتش
ق 51: كورتوا ينقذ الثالث أمام ديمبيلي
ق 46: نزول رودريجو بدلا من كامافينجا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد
ق 45: جووووووول ليفاندوفسكي والثاني
ق 34: جووووول جافي والأول بعد تمريرة من ليفاندوفسكي
ق 18: عرضية من ميندي ورأسية من بنزيمة تمر جوار القائم
ق 14: تسديدة من ليفاندوفسكي كورتوا يتصدى لها وتصطدم في القائم
ق 6: عرضية من بيدري تمر أمام أراوخو وفرصة خطيرة أولى
انطلاق المباراة
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