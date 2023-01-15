انتهت الكلاسيكو - ريال مدريد (1)-(3) برشلونة.. فوز البارسا

الأحد، 15 يناير 2023 - 20:26

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - جافي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والتي تقام في ملعب الملك فهد في السعودية.

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ق 93: جووووووول كريم بنزيمة والأول لريال مدريد

ق 69: جووووووول بيدري والثالث

ق 65: نزول داني سيبايوس بدلا من مودريتش

ق 51: كورتوا ينقذ الثالث أمام ديمبيلي

ق 46: نزول رودريجو بدلا من كامافينجا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون رد

ق 45: جووووووول ليفاندوفسكي والثاني

ق 34: جووووول جافي والأول بعد تمريرة من ليفاندوفسكي

ق 18: عرضية من ميندي ورأسية من بنزيمة تمر جوار القائم

ق 14: تسديدة من ليفاندوفسكي كورتوا يتصدى لها وتصطدم في القائم

ق 6: عرضية من بيدري تمر أمام أراوخو وفرصة خطيرة أولى

انطلاق المباراة

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