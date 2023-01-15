إعارة محمود وادي إلى طلائع الجيش
الأحد، 15 يناير 2023 - 20:16
كتب : حامد وجدي
أعلن نادي طلائع الجيش التعاقد مع محمود وادي مهاجم فريق بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.
محمود وادي
النادي : بيراميدز
وانتقل اللاعب الفلسطيني إلى صفوف الفريق العسكري ليكون ثالث الصفقات الشتوية.
وكان طلائع الجيش تعاقد مع كل من فريد شوقي من المصري على سبيل الإعارة.
وضم أيضا الحارس أحمد مسعود عقب فسخ تعاقده مع المصري.
ولم يشارك المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 28 عاما مع بيراميدز في أي مباراة هذا الموسم.
ويحتل طلائع الجيش المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد مرور 13 جولة.
نرشح لكم
بجلسة تصوير "حزينة".. تشيلسي يضم مودريك لـ 8 سنوات ونصف في صفقة تبادلية.. المصري يعلن ضم دابو وعمران مقابل انتقال عنتر إلى سيراميكا كليوباترا خبر في الجول - الاتفاق تم بين المصري وسيراميكا كليوباترا.. عنتر مقابل إعارتين بعد 18 عاما في فريقه.. لاعب إسباني يرحل إلى الدوري الإيراني بطلب من جواد نيكونام تقرير: ليفاندوفسكي عرض نفسه على ريال مدريد قبل الانتقال إلى برشلونة على طريقة سواريز.. ناسيونال يستعيد لاعبه بعد مغامرة أوروبية دامت 7 سنوات جدو: شوقي غريب بدأ يستعيد جزءا من حقه.. والأهلي يفاوض عمر فايد وكيل أوباما لـ في الجول: اللاعب أتم انتقاله إلى الحزم السعودي وشارك في التدريبات