إعارة محمود وادي إلى طلائع الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش التعاقد مع محمود وادي مهاجم فريق بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

وانتقل اللاعب الفلسطيني إلى صفوف الفريق العسكري ليكون ثالث الصفقات الشتوية.

وكان طلائع الجيش تعاقد مع كل من فريد شوقي من المصري على سبيل الإعارة.

وضم أيضا الحارس أحمد مسعود عقب فسخ تعاقده مع المصري.

ولم يشارك المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 28 عاما مع بيراميدز في أي مباراة هذا الموسم.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد مرور 13 جولة.