تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام ريال مدريد في كلاسيكو السوبر
الأحد، 15 يناير 2023 - 19:58
كتب : FilGoal
دفع تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بالنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في هجوم فريقه أمام ريال مدريد.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، في المباراة التي تقام في ملعب الملك فهد بالسعودية.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – أليخاندرو بالدي
الوسط: بيدري – جافي – فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس
الهجوم: عثمان ديمبيلي – روبرت ليفاندوفسكي
وكان ريال مدريد تأهل للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الترجيح في نصف النهائي.
بينما تأهل برشلونة للنهائي بعد الفوز على ريال بيتيس بركلات الترجيح أيضا.
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