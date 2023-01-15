تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام ريال مدريد في كلاسيكو السوبر

دفع تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بالنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في هجوم فريقه أمام ريال مدريد.

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، في المباراة التي تقام في ملعب الملك فهد بالسعودية.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – أليخاندرو بالدي

الوسط: بيدري – جافي – فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس

الهجوم: عثمان ديمبيلي – روبرت ليفاندوفسكي

وكان ريال مدريد تأهل للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الترجيح في نصف النهائي.

بينما تأهل برشلونة للنهائي بعد الفوز على ريال بيتيس بركلات الترجيح أيضا.