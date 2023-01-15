وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقا على البدء في أعمال إنشاء استاد المصري

الأحد، 15 يناير 2023 - 19:55

كتب : FilGoal

اجتماع أشرف صبحي وزير الرياضة مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد

أشرف صبحي عادل الغضبان استاد بورسعيد وزير الشباب والرياضة محافظ بورسعيد
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