كأس مصر - الثالثة للأبيض.. محمود البنا حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز

أعلن اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في السادسة من مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولي.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: محمود البنا

الحكم المساعد الأول: محمود أبو الرجال

الحكم المساعد الثاني: هاني خيري

الحكم الرابع: محمد يوسف فياض

حكم الفيديو: محمد سلامة

حكم الفيديو المساعد: خالد حسين

مباريات محمود البنا هذا الموسم

أدار محمود البنا سبع مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم، أشهر خلالها 20 بطاقة صفراء واحتسب خمس ركلات جزاء.

ولم يسبق للبنا أن أدار أي مباراة لبيراميدز هذا الموسم.

على الجانب الآخر، أدار مباراتين للزمالك. الأولى كانت أمام الإسماعيلي وفاز الأبيض 3-1، والثانية أمام إنبي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 16 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السادسة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء مؤمن حسن على القناة الصوتية الأولى وأمير محروس على القناة الصوتية الثانية.