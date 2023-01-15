أتليتكو مدريد يتعثر مرة أخرى ويتعادل مع ألميريا

الأحد، 15 يناير 2023 - 19:30

كتب : FilGoal

لحظة طرد سيرخيو ريجيلون - ألميريا × أتليتكو مدريد

تعادل أتليتكو مدريد مع ألميريا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

سجل هدف أتليتكو مدريد في المباراة أنخيل كوريا، بينما سجل البلال توريه هدف ألميريا.

التعادل رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة الـ 28 في المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث، كما ارتفع رصيد ألميريا للنقطة الـ 18 في المركز الـ 13.

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المباراة هي الثانية على التوالي التي يفشل بها أتليتكو مدريد في تحقيق الفوز بعد الخسارة من برشلونة في الجولة الماضية.

بدأ أتليتكو مدريد المباراة بأنخيل كوريا وحيدا في خط الهجوم وخلفه رباعي وسط ملعب مكون من ماركوس لورينتي وكوكي وجريزمان وتوماس ليمار.

تقدم كوريا لأتليتكو مدريد في الدقيقة الـ 18 مستغلا تمريرة رائعة من كوندوجبيا ليفنرد بالمرمى ويضع الكرة من بين أقدام الحارس.

وتعادل توريه لألميريا برأسية رائعة بعد عرضية من لوكاس روبيرتوني.

وفشل أتليتكو مدريد في تسجيل أي هدف على الرغم من محاولاته للتسجيل في الشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة الـ 89 طرد سيرجيو ريجيلون ظهير أيسر أتليتكو مدريد لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

أتليتكو مدريد سيلعب مباراته المقبلة ضد ليفانتي يوم 18 يناير في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، بينما سيجل ألميريا ضيفا على فالنسيا في ملعب ميستايا في الجولة الـ 18 من الدوري.

ألميريا أتليتكو مدريد الدوري الإسباني
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