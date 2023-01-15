قائمة الزمالك - عودة عمر جابر واستمرار غياب فتوح أمام بيراميدز في الكأس

الأحد، 15 يناير 2023 - 19:11

كتب : إبراهيم رمضان

عمر جابر قائد نادي الزمالك

عاد عمر جابر لقائمة الزمالك بعدما غاب عن المواجهات السابقة للإصابة، وذلك أمام بيراميدز في كأس مصر.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

وتقام المباراة غدا الإثنين في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة بملعب القاهرة الدولي.

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واستمر غياب أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي الزمالك عن المباراة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

الدفاع: عمرو جابر – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد عبد الشافي

الوسط: عمرو السيسي – نبيل عماد – إمام عاشور – محمد أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – يوسف أسامة – سيف جعفر – سيد عبد الله – مصطفى شلبي

الهجوم: سيف الدين الجزيري – سامسون أكينيولا

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 16 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السادسة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء مؤمن حسن على القناة الصوتية الأولى وأمير محروس على القناة الصوتية الثانية.

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