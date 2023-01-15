قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام الزمالك في كأس مصر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الزمالك في إطار مواجهات بطولة كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في السادسة من مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.

ويغيب مصطفى فتحي عن بيراميدز أمام الزمالك بعدما حصل على بطاقة حمراء في لقاء البنك الأهلي السابق في الكأس.

كما يغيب أيضا محمد الشيبي الظهير الأيمن المغربي لـ بيراميدز بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - عبد الله مجدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - هشام محمد - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 16 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السادسة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء مؤمن حسن على القناة الصوتية الأولى وأمير محروس على القناة الصوتية الثانية.