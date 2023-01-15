انتهت كأس العالم لكرة اليد - مصر (30)-(19) المغرب.. الفوز الثاني

الأحد، 15 يناير 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

أحمد مؤمن صفا - مصر × المغرب كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر والمغرب في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم لكرة اليد.

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نهاية المباراة بفوز مصر بنتيجة 30-19.

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ق51. الفارق يتسع إلى 9 أهداف 25-16.

ق40. الفارق يتسع إلى سبعة أهداف 18-11.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 13-9.

ق22. الفارق يتسع لمصلحة منتخب مصر 10-5.

ق11. محمد علي يواصل التألق والفارق يتسع 5-2 لمصر.

ق5. تقدم مصري بنتيجة 4-2.

التعادل 1-1 ومحمد علي يتألق في التصدي لرمية جزائية

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 7:00 مساء.

مصر المغرب كأس العالم لكرة اليد
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