انتهت كأس العالم لكرة اليد - مصر (30)-(19) المغرب.. الفوز الثاني
الأحد، 15 يناير 2023 - 18:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر والمغرب في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم لكرة اليد.
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نهاية المباراة بفوز مصر بنتيجة 30-19.
ق51. الفارق يتسع إلى 9 أهداف 25-16.
ق40. الفارق يتسع إلى سبعة أهداف 18-11.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 13-9.
ق22. الفارق يتسع لمصلحة منتخب مصر 10-5.
ق11. محمد علي يواصل التألق والفارق يتسع 5-2 لمصر.
ق5. تقدم مصري بنتيجة 4-2.
التعادل 1-1 ومحمد علي يتألق في التصدي لرمية جزائية
بداية المباراة
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 7:00 مساء.
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