تشكيل ريال مدريد - الملكي بالطريقة المعتادة أمام برشلونة في الكلاسيكو
الأحد، 15 يناير 2023 - 18:28
كتب : FilGoal
يعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على نفس طريقة لعب فريقه أمام برشلونة في الكلاسيكو.
كريم بنزيمة
النادي : ريال مدريد
ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني، في المباراة التي تقام في ملعب الملك فهد بالسعودية.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي
الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدوارد كامافينجا
الهجوم: فيدي فالفيردي – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور
وكان ريال مدريد تأهل للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الترجيح في نصف النهائي.
بينما تأهل برشلونة للنهائي بعد الفوز على ريال بيتيس.
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