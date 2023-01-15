تشكيل ريال مدريد - الملكي بالطريقة المعتادة أمام برشلونة في الكلاسيكو

الأحد، 15 يناير 2023 - 18:28

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد فالنسيا

يعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على نفس طريقة لعب فريقه أمام برشلونة في الكلاسيكو.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني، في المباراة التي تقام في ملعب الملك فهد بالسعودية.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

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المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدوارد كامافينجا

الهجوم: فيدي فالفيردي – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

وكان ريال مدريد تأهل للنهائي بعد الفوز على فالنسيا بركلات الترجيح في نصف النهائي.

بينما تأهل برشلونة للنهائي بعد الفوز على ريال بيتيس.

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