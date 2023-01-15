عودة للتسجيل وتسديدات متنوعة.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام مونبيليه

عاد مصطفى محمد لتسجيل الأهداف مجددا مع فريقه نانت في الدوري الفرنسي بعد غياب خمس مباريات.

وشارك مصطفى محمد بديلا مع الدقيقة 62 في مواجهة فريقه أمام مونبيليه ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي..

واستغل مصطفى خطأ من مدافع مونبيليه لينطلق ويسدد الكرة على يسار الحارس مع الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد نانت للنقطة 21 في المركز الـ13، وتوقف رصيد مونبيليه عند 17 نقطة في المركز الـ15.

82' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، مصطفى محمد يستغل خطأ مدافع مونبلييه وينفرد بالمرمى. مصطفى محمد يسجل هدفه الخامس في الدوري والهدف الثامن هذا الموسم⚽🔥🔥 pic.twitter.com/ucjwKmf3a9 — FilGoal (@FilGoal) January 15, 2023

الهدف هو الثامن لمصطفى محمد هذا الموسم في 27 مباراة مع صناعة أربعة أهداف آخرين.

نستعرض ما قدمه مصطفى محمد أمام مونبيليه

الدقائق:

التسديدات: 3

التسديدات على المرمى: 1

الأهداف: 1

التمريرات الصحيحة: 4 من أصل 5

صناعة الفرص: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 2