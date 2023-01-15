عودة للتسجيل وتسديدات متنوعة.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام مونبيليه

الأحد، 15 يناير 2023 - 18:10

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

عاد مصطفى محمد لتسجيل الأهداف مجددا مع فريقه نانت في الدوري الفرنسي بعد غياب خمس مباريات.

وشارك مصطفى محمد بديلا مع الدقيقة 62 في مواجهة فريقه أمام مونبيليه ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي..

واستغل مصطفى خطأ من مدافع مونبيليه لينطلق ويسدد الكرة على يسار الحارس مع الدقيقة 82.

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الفوز رفع رصيد نانت للنقطة 21 في المركز الـ13، وتوقف رصيد مونبيليه عند 17 نقطة في المركز الـ15.

الهدف هو الثامن لمصطفى محمد هذا الموسم في 27 مباراة مع صناعة أربعة أهداف آخرين.

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نستعرض ما قدمه مصطفى محمد أمام مونبيليه

الدقائق:

التسديدات: 3

التسديدات على المرمى: 1

الأهداف: 1

التمريرات الصحيحة: 4 من أصل 5

صناعة الفرص: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 2

الدوري الفرنسي مصطفى محمد نانت
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