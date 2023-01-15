مصطفى يسجل بطريقة رائعة في فوز نانت على مونبلييه بثلاثية

الأحد، 15 يناير 2023 - 18:10

كتب : FilGoal

احتفال مصطفى محمد بهدفه في مرمى مونبلييه - نانت

حقق نانت الفوز على مونبلييه بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 19 من الدوري الفرنسي.

المباراة شهدت عودة مصطفى محمد للتسجيل بعد غيابه صيامه التهديفي في المباراة الماضية، وتكفل لودوفيتش بلاس وأندري جيروتو بتسجيل هدفي نانت الآخرين.

وتوقفت المباراة خلال شوطها الأول بسبب إشعال جماهير مونبلييه لبعض الألعاب النارية ليمتد شوطها الأول حتى الدقيقة الـ 59.

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الفوز رفع رصيد نانت للنقطة الـ 21 في المركز الـ 13، بينما توقف رصيد مونبلييه عند النقطة الـ 17 في المركز الـ 15.

بدأ مصطفى محمد المباراة من على مقاعد البدلاء وشارك خلال الشوط الثاني من المباراة.

أحداث المباراة

بعد 17 دقيقة على انطلاقها توقفت المباراة بسبب إقدام الجماهير على إشعال الألعاب النارية للتعبير عن غضبها.

اللاعبين دخلوا إلى غرف خلع الملابس وأعلن نادي نانت أن الحكم قد أخبرهم بتوقف المباراة مؤقتا لحين استقرار الوضع.

وفي الدقيقة الـ 31 واستمرت المباراة بعد توقفها لمدة 14 دقيقة.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 43 في وجه وهبي الخزري لاعب مونبلييه بعد تدخل عنيف على لاعب نانت.

وفي الدقيقة الـ 12 من الوقت بدل الضائع سجل نانت الهدف الأول عن طريق أندري جيروتو من تسديدة صاروخية بعيدة المدى.

وشهدت الدقيقة الـ 60 دخول مصطفى محمد في صفوف نانت بدلا من إيفان جويساند.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء جديدة لمونبلييه في الدقيقة الـ 67 بعد طرد سيبي واهي لحصوله على بطاقتين صفراويتين خلال لعبة واحدة.

وحاول مصطفى محمد تسجيل الهدف الثاني لنانت برأسية في الدقيقة الـ 71 ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

وبعد 10 دقائق تمكن مصطفى تلك المرة من استغلال خطأ ساخو مدافع مونبلييه لينفرد بالمرمى ويسجل الكرة في الشباك بوجه القدم الخارجي بطريقة رائعة.

وأضاف لودوفيتش بلاس الهدف الثالث لنانت بعد دقيقتين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد ثون خارج ملعبه في دور الـ 32 من كأس فرنسا.

نانت مونبلييه الدوري الفرنسي مصطفى محمد
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