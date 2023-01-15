اتحاد الكرة يعلن إقامة ورشة عمل للمدربين المصريين

أعلن اتحاد كرة القدم المصري إقامة ورشة عمل للمدربين يوم الثلاثاء المقبل بداية من الساعة التاسعة صباحا.

وتأتي الورشة في إطار حرص الاتحاد على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية خاصة ببرنامج 3D Coaching بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية.

وتشهد الدورة حضور مارك هامل المحاضر بجامعة ويسكونسن أوكلير.

وتاقم الورشة بحضور 2 مدربين من كل ناد بالدوري الممتاز ومدرب واحد من كل ناد بدوري الدرجة الثانية.

وسيقوم جمال محمد علي مدير إدارة المدربين المصريين في الاتحاد المصري لكرة القدم خلال المحاضرة بشرح نظام الرخص التدريبية للمدربين خلال الفترة المقبلة.