سيراميكا كليوباترا يعلن تجديد تعاقد أحمد سامي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تجديد تعاقد أحمد سامي المدير الفني للفريق لمدة موسم إضافي.

وينتهي تعاقد أحمد سامي بنهاية موسم 2023 - 2024 بعدما كان مقررا أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا عن التجديد في إطار الحرص على توفير كل سبل الدعم والاستقرار للجهاز الفني واللاعبين.

ويتولى أحمد سامي قيادة سيراميكا كليوباترا منذ منتصف الموسم الماضي.

وقاد سامي فريق سيراميكا كليوباترا في 29 مباراة حقق الفوز في سبعة منها بينما تعادل 11 مرة وخسر مثلهم.

ويتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 16 نقطة عقب مرور 13 جولة.

ودعم سيراميكا كليوباترا صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية بضم محمد عنتر لاعب المصري.

ودخل سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية مع المصري ورحل الثنائي شريف دابو ورجب عمران إلى الفريق البورسعيدي.

وسبق وقاد أحمد سامي فرق طلائع الجيش والنجوم وطنطا وسموحة في الدوري المصري.

وكانت تجربة أحمد سامي الأخيرة قبل تولي قيادة سيراميكا كليوباترا مع فريق سموحة واستمرة لمدة موسمين.