خبر في الجول – عقوبة على لاعبين من الزمالك لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

الأحد، 15 يناير 2023 - 16:10

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - مصطفى شلبي

قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك، توقيع غرامة على بعض لاعبي الفريق بخصم مبلغ 300 ألف جنيه بسبب إساءة استخدام وسائط التواصل الاجتماعي.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

محمد صبحي

النادي : الزمالك

الزمالك
الدوري المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك قرر تغريم محمد صبحي، ومصطفى شلبي مبلغ 300 ألف جنيه، وذلك بسبب مخالفة لائحة الفريق باستخدام وسائط التواصل الاجتماعي في أمور خارج نطاق الفريق.

كان محمد صبحي ومصطفى شلبي قد نشرا صورا لهما على حسابيهما بموقع انستجرام أثناء إزالة الشعر بالليزر أمس السبت.

أخبار متعلقة:
مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: الزمالك لم يطلب ضم ناصر منسي.. وموقف النادي مران الزمالك - مشاركة نداي.. وفقرة خاصة لركلات الجزاء قبل مواجهة بيراميدز كرة سلة - الأهلي يذيق الزمالك الخسارة الأولى في دوري السوبر خبر في الجول – 5 عروض في الزمالك من أجل ماجد هاني

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء غد الإثنين في قبل نهائي كأس مصر عن موسم 2021/2022.

محمد صبحي عاد لنادي الزمالك هذا الموسم بعد انتهاء إعارته إلى صفوف فاركو لمدة موسم واحد.

وشارك صاحب الـ23 عاما في مباراة واحدة هذا الموسم حتى الآن أمام المصري، انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وانضم مصطفى شلبي إلى نادي الزمالك هذا الموسم قادما من إنبي.

صاحب الـ28 شارك هذا الموسم في 6 مباريات حتى الآن. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

الدوري المصري الزمالك مصطفى شلبي محمد صبحي
نرشح لكم
شركة المراسم الدولية تحصل حقوق الرعاية العقارية لـ الأهلي تذكرتي تعلن موعد طرح تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي اتحاد الكرة يعلن إقامة ورشة عمل للمدربين المصريين سيراميكا كليوباترا يعلن تجديد تعاقد أحمد سامي في صفقة تبادلية.. المصري يعلن ضم دابو وعمران مقابل انتقال عنتر إلى سيراميكا كليوباترا منافس الأهلي المحتمل - نجوم سياتل يتحدثون عن "فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر" خبر في الجول - الاتفاق تم بين المصري وسيراميكا كليوباترا.. عنتر مقابل إعارتين 4 عرب ضمن 26 حكما لكأس العالم للأندية
أخر الأخبار
شركة المراسم الدولية تحصل حقوق الرعاية العقارية لـ الأهلي 17 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس العالم لكرة اليد - مصر (1)-(1) المغرب.. محمد علي يتألق 19 دقيقة | كرة يد
تشكيل ريال مدريد - الملكي بالطريقة المعتادة أمام برشلونة في الكلاسيكو 35 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر دربي شمال لندن - توتنام (0) - (1) أرسنال.. القاااائم يمنع الثاني 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة للتسجيل وتسديدات متنوعة.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام مونبيليه 52 دقيقة | المحترفون
مصطفى يسجل بطريقة رائعة في فوز نانت على مونبلييه بثلاثية 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
تذكرتي تعلن موعد طرح تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ساعة | الكرة المصرية
تشيلسي يستعيد الانتصارات برأسية هافرتز أمام كريستال بالاس.. ونيوكاسل يرتقي للمركز الثالث ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر