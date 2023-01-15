في صفقة تبادلية.. المصري يعلن ضم دابو وعمران مقابل انتقال عنتر إلى سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي المصري ضم ثنائي سيراميكا كليوباترا شريف دابو ورجب عمران مقابل انتقال محمد عنتر بشكل نهائي.

وكان عنتر يرتبط بتعاقد مع المصري حتى نهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في شهر يناير الجاري.

وكشف النادي المصري عن ضم شريف دابو على سبيل الانتقال النهائي لمدة موسمين ونصف الموسم.

بينما يحصل على خدمات رجب عمران على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

أما محمد عنتر فينتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الانتقال النهائي.

وكان عنتر قد انتقل إلى صفوف المصري قادما من الزمالك قبل انطلاق موسم 2020 - 2021.

وخاض عنتر هذا الموسم خمس مباريات مع المصري في مسابقة الدوري وشارك في 192 دقيقة.

ولعب عنتر مع المصري 79 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في 12 هدفا بتسجيل ثلاثة وصناعة تسعة آخرين.

بينما شريف دابو والذي يلعب كجناح أيمن كان قد انتقل إلى سيراميكا كليوباترا قادما من إنبي في يناير 2020.

ولم يشارك دابو هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا بينما خاض 52 مباراة بشكل عام مع الفريق وساهم في 12 هدفا بتسجيل ثمانية أهداف وصناعة أربعة آخرين.

أما رجب عمران والذي يشغل مركز المهاجم كان قد انتقل إلى سيراميكا كليوباترا في يناير 2021 وخرج على سبيل الإعارة بعد عام إلى طلائع الجيش.

ولعب عمران هذا الموسم خمس مباريات مع سيراميكا كليوباترا بواقع 46 دقيقة.

ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 18 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا يحل عاشرا بـ 16 نقطة عقب مرور 13 جولة من مسابقة الدوري.