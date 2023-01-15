الأول منذ 65 يوما.. لاتسيو يفقد إيموبيلي ويعبر موقعة ساسولو بسلام

فاز لاتسيو على مضيفه ساسولو بهدفين دون رد في ملعب سيتا دل تريكولوري بالجولة 18 للدوري الإيطالي.

وسجّل ثنائية لاتسيو: ماتيا زاكاني، وفيليبي أندرسون في الوقتين بدل الضائع لشوطي المباراة.

ليرفع لاتسيو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس وإنتر ميلان صاحبي المركزين الثالث والرابع.

فيما تجمّد رصيد ساسولو عند 16 نقطة في المركز 16، بفارق 7 نقاط عن سامبدوريا صاحب أقرب مراكز الهبوط.

ويعد ذلك الفوز هو الأول لـ لاتسيو منذ 10 نوفمبر الماضي يوم الانتصار على مونزا.

وخسر لاتسيو بعدها أمام يوفنتوس، ثم جاء التوقف الدولي الطويل، ومع العودة سقطت كتيبة ماوريتسيو ساري أمام ليتشي، ثم تعادل الفريق العاصمي أمام إمبولي في الجولة الماضية.

واضطر ساري لإجراء تغيير مبكر بعد مرور 15 دقيقة فقط، بعد إصابة هدّافه تشيرو إيموبيلي في العضلة الخلفية، ليعوضه بيدرو رودريجيز.

وانتظر لاتسيو حتى الثواني الأخيرة من الشوط الأول ليتقدّم بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء على خلفية لمسة يد تسبب فيها الألماني جيريمي توليجان.

وانبرى زاكاني للتنفيذ وسجل بنجاح في شباك جيانلوكا بيوليو (41 عامًا) الذي يخوض مباراته الأولى في الدوري هذا الموسم.

وانتظر الضيوف حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليقتلوا اللقاء بهدفٍ ثانٍ سجله البرازيلي أندرسون.

ورفع أندرسون رصيده إلى 6 أهداف مع لاتسيو هذا الموسم، كما صنع 5 أهداف.