كرة يد - كشك لـ في الجول: مصر ستلعب بهدوء قبل مواجهة الدنمارك.. وخبراتنا أعلى من تونس

يرى محمد كشك نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد أن الفراعنة سيلعبون بشكل مريح قبل مواجهة الدنمارك المتوقعة في الدور الرئيسي.

وتغلب منتخب مصر في الافتتاح على كرواتيا بنتيجة 31-22 ليقترب أكثر من التأهل إلى ربع النهائي.

ويلعب منتخب مصر ضمن مجموعة تضم كرواتيا والمغرب وأمريكا، ويتأهل أول ثلاثة للانضمام إلى المتأهلين من مجموعة الدنمارك وتونس والبحرين وبلجيكا، وبعدها يتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي.

وقال كشك لـ FilGoal.com: "أبارك الفوز التاريخي والأداء الرائع دفاعيا وهجوميا، وحراسة المرمى كانت على أعلى مستوى بقيادة كريم هنداوي".

وأضاف "منتخب كرواتيا في النسخة الأخيرة حصد المركز الخامس عشر وفي أخر يورو حصد المركز الثامن، لذلك أرى أنها بعيدة تماما عن الأداء المعتاد".

وكان منتخب مصر قد حقق فوزا تاريخيا على كرواتيا هو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولات العالم.

وبالحديث عن المباريات المقبلة أجاب "سيلعب منتخب مصر باقي المباريات بدور المجموعات بشكل مريح أمام المغرب وأمريكا".

وتابع "بعد ذلك سننتقل إلى الدور الرئيسي لمواجهة الدنمارك، والأفضلية ستكون للثنائي للتأهل إلى ربع النهائي بالتأكيد".

وشدد "آخر مواجهة أمام الدنمارك في بطولة العالم كانت ربع نهائي النسخة السابقة وانتهت بشكل قاسي على مصر وبرميات الترجيح، كنا قريبين جدا من التأهل".

أما عن مواجهة تونس المحتملة فأوضح كشك "الاتحاد التونسي جلب باتريك كازال، ووسام حمام مساعدًا وعمل تصحيح كبير في الفريق، وأعاد بعض اللاعبين المستبعدين، وحقق المركز الثالث بدورة رومانيا الدولية لكرة اليد، ولكن المنتخب المصري فارق بالخبرات والمحترفين".

وتابع "تلك الخطوات الصحيحة للمنتخب التونسي ستظهر على المدى البعيد في بطولة إفريقيا والعالم القادمتين".

وبسؤاله عن نجاح المنتخب حال التوقف عند ربع النهائي أجاب "الوصول لربع النهائي سيكون الطموح لمنتخب مصر والهدف الأساسي".

واختتم كشك تصريحاته "سنطمح للوصول للمربع الذهبي وأبعد مدى بالبطولة بالتوفيق والعمل الجماعي والروح القتالية الموجودة في المنتخب المصري".