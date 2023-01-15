مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام مونبيليه

الأحد، 15 يناير 2023 - 15:18

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - باريس سان جيرمان

يتواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء مع فريقه نانت أمام مونبيليه في الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي.

وكان المهاجم المصري قد شارك بشكل أساسي في لقاء ليون يوم الأربعاء الماضي.

وجاء تشكيل نانت كالآتي:

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حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: فابيان سينتونزي – أندري جيروتو – جان شارل كاستيليتو – شارل تراوري

الوسط: صامويل موتوسامي - ناثان زيزي – لودوفيك بلاس

الهجوم: موسيس سيمون – إيفين جساند - إجناتيوس جانجو

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وتبدأ المباراة في الرابعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD2.

وانتقل مصطفى محمد إلى نانت الصيف الماضي ليشارك مع الفريق في 26 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويتواجد نانت في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، بينما يحتل أوكسير المركز الـ18 برصيد 13 نقطة.

مصطفى محمد نانت
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