منافس الأهلي المحتمل - نجوم سياتل يتحدثون عن "فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر"

تحدث نجوم سياتل ساوندرز الأمريكي عن التأهل لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ أندية الولايات المتحدة الأمريكية.

وينتظر سياتل ساوندرز في ربع نهائي كأس العالم للأندية الفريق المتأهل من مواجهة الأهلي أمام أوكلاند سيتي النيوزلاندي.

وتستضيف المغرب منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وكشف الموقع الرسمي لنادي سياتل ساوندرز عن أبرز تصريحات نجومه تعليقا على المشاركة في كأس العالم.

كريستيان رولدان

قال لاعب وسط الفريق: "في النهاية الهدف أن ننافس على اللقب، نريد التغلب على من أمامنا سواء كان أوكلاند أو ريال مدريد أو فلامنجو".

وتابع رولدان "نريد الوصول إلى النهائي، علينا أن نأخذ مباراة تلو الأخرى والأهم هو تحقيق الفوز في المواجهة الأولى".

ويلعب رولدان -27 عاما- في مركز الوسط وكان ضمن قائمة منتخب أمريكا في منافسات كأس العالم الأخيرة.

ولم يشارك رولدان في أي مباراة بكأس العالم 2022 والتي أقيمت في قطر.

جوردان موريس

أما موريس الجناح الأيسر فقال: "لا أعتقد أنه ضغط علينا، هو فقط شعور بالإثارة، ومن المحتمل أن تكون هذه فرصة تحدث مرة واحدة في العمر للكثير منا".

وشدد "الذهاب لتمثيل الدوري الأمريكي في بطولة مثل هذه ليكون أول فريق يفعل ذلك أمر مميز للغاية".

وسبق لجوردان موريس اللعب لفريق سوانزي سيتي لمدة ستة أشهر في الفترة من يناير وحتى صيف 2021.

وخاض موريس 150 مباراة في الدوري الأمريكي وسجل 47 هدفا بينما صنع 22 آخرين.

فريدي مونتيرو

سجل الكولومبي فريدي مونتيرو المهاجم المخضرم صاحب الـ35 عاما، أول هدف في تاريخ نادي سياتل في الدوري الأمريكي عام 2009.

وقال مونتيرو: "بالنسبة للاعبين الذين لا يمكنهم اللعب في كأس العالم مع منتخباتهم، هذه البطولة يمكن مقارنتها بذلك لهم".

وتابع "أنا محظوظ كوني جزءا من هذا الفريق، ونحن مستعدون لصنع التاريخ مرة أخرى مع هذا النادي".

ولعب مونتيرو خلال فترة في مسيرته مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.