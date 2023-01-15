خبر في الجول - الاتفاق تم بين المصري وسيراميكا كليوباترا.. عنتر مقابل إعارتين

أتم ناديا المصري وسيراميكا كليوباترا اتفاقهما بشأن صفقة تبادلية خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا أتم اتفاقه على انتقال محمد عنتر ضمن صفوفه.

واتفق سيراميكا كليوباترا مع محمد عنتر على الانتقال إلى صفوفه بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

ويحصل المصري على الثنائي شريف دابو ورجب عمران من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وكان عنتر يرتبط بتعاقد مع المصري حتى نهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في شهر يناير الجاري.

وتنازل عنتر عن مستحقاته المالية المتأخرة من الموسم الماضي ضمن صفقة انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا.

وكان عنتر قد انتقل إلى صفوف المصري قادما من الزمالك قبل انطلاق موسم 2020 - 2021.

وخاض عنتر هذا الموسم خمس مباريات مع المصري في مسابقة الدوري وشارك في 192 دقيقة.

ولعب عنتر مع المصري 79 مباراة في مختلف المسابقات وساهم في 12 هدفا بتسجيل ثلاثة وصناعة تسعة آخرين.

بينما شريف دابو والذي يلعب كجناح أيمن كان قد انتقل إلى سيراميكا كليوباترا قادما من إنبي في يناير 2020.

ولم يشارك دابو هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا بينما خاض 52 مباراة بشكل عام مع الفريق وساهم في 12 هدفا بتسجيل ثمانية أهداف وصناعة أربعة آخرين.

أما رجب عمران والذي يشغل مركز المهاجم كان قد انتقل إلى سيراميكا كليوباترا في يناير 2021 وخرج على سبيل الإعارة بعد عام إلى طلائع الجيش.

ولعب عمران هذا الموسم خمس مباريات مع سيراميكا كليوباترا بواقع 46 دقيقة.

وينتقل الثنائي شريف دابو ورجب عمران إلى المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 18 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا يحل عاشرا بـ 16 نقطة عقب مرور 13 جولة من مسابقة الدوري.