الكويت وعمان تستضيفان خليجي 26 و27

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن البلدين المستضيفتين للنسختين المقبلتين من المسابقة.

ونقلت شبكة beIN sports عن حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أن بطولة خليجي 26 ستقام في الكويت.

وعلى أن تقام النسخة الـ27 في سلطنة عمان.

وأوضح أن النسخة 26 ستقام في ديسمبر 2024.

وتم تغيير موعد خليجي 26 بسبب اقامة كأس آسيا في قطر خلال يناير 2024.

ولم تتحدد مواعيد النسخة الـ27.

وتقام النسخة 25 في العراق حاليا.

وانطلق دور المجموعات في السادس من يناير الجاري.

وأسفرت المجموعة الأولى عن تأهل منتخب العراق في الصدارة، وتأهل منتخب عمان في المركز الثاني.

فيما خرج منتخبا السعودية واليمن من المجموعة.

أما المجموعة الثانية فشهدت تأهل البحرين وقطر، وخروج الكويت والإمارات العربية المتحدة.

مواعيد نصف نهائي خليجي 25

الاثنين 16 يناير 2023

العراق × قطر - 3:15 عصرا بتوقيت القاهرة - ملعب البصرة الدولي

البحرين × عمان - 7:15 مساء بتوقيت القاهرة - ملعب البصرة الدولي

وتذاع المباراتان على قنوات دبي الرياضية 1 والكويت الرياضية والسعودية الرياضية 1 والبحرين الرياضية والشارقة سبورت والكاس القطرية 1 وأبو ظبي الرياضية 1 وعمان الرياضية والعراقية الرياضية.

موعد نهائي خليجي 25

الخميس 19 يناير 2023

الفائز من نصف النهائي الأول × الفائز من نصف النهائي الثاني - 6 مساء بتوقيت القاهرة - ملعب البصرة الدولي