بعد 18 عاما في فريقه.. لاعب إسباني يرحل إلى الدوري الإيراني بطلب من جواد نيكونام

الأحد، 15 يناير 2023 - 13:01

كتب : FilGoal

روبيرتو توريس

أعلن نادي فولاد خوزستان الإيراني عن تعاقده مع روبيرتو توريس قادمًا من أوساسونا في فترة الانتقالات الشتوية.

ووقّع توريس على عقدٍ مع فولاد حتى نهاية الموسم الجاري بعد انفصاله عن فريقه السابق أوساسونا.

وودّع توريس جماهير أوساسونا بعد 18 عامًا في صفوف النادي منذ انخراطه في صفوف أكاديميته طفل عام 2005.

ويشرف الأسطورة جواد نيكونام على تدريب فولاد، وقد سبق وأن تزامل مع توريس في صفوف أوساسونا لعدة سنوات.

ويستعد فولاد لخوض دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا الشهر المقبل عندما يواجه الفيصلي السعودي.

وسبق لـ فولاد الفوز بالدوري الإيراني مرتين، آخرها في 2014، كما حصد لقب الكأس في 2021، وكأس السوبر في نفس العام.

من جانبه، توريس (33 عامًا) يجيد اللعب على جناحي الملعب، ويعد أحد أبرز اللاعبين في التاريخ الحديث لـ أوساسونا.

وصُعّد توريس إلى الفريق الأول لـ أوساسونا في 2012، وخاض إجمالًا بقميصه 353 مباراة يحتل بها المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ النادي.

وسجّل توريس خلال مسيرته مع أوساسونا 60 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة 56.

وقاد توريس أوساسونا للصعود إلى الدوري الإسباني مرتين خلال مسيرته، آخرها في 2019.

ولم يسبق لـ توريس تمثيل إسبانيا دوليًا، لكنه خاض 4 مباريات مع منتخب الباسك غير المعترف به.

وكان فولاد قد تعاقد مع الإسباني إيباي جوميز لاعب أتليتك بلباو وديبورتيفو ألافيس السابق مطلع 2022، لكنه رحل سريعًا عن صفوفه بعد خوض عدد قليل من المباريات.

روبيرتو توريس الدوري الإيراني
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