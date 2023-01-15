بعد هوجو لوريس.. حارس فرنسي آخر يعلن اعتزاله الدولي

أعلن ستيف مانداندا حارس المنتخب الفرنسي اعتزاله اللعب دوليا، بعد أيام قليلة من اعتزال زميله هوجو لوريس.

قبل 5 أيام، أعلن لوريس قائد الديوك اعتزاله الدولي بعدما اختتم مشواره مع منتخب بلاده بالمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر والحصول على المركز الثاني.

وقال مانداندا في مؤتمر صحفي: "اليوم، ينتهي مشواري مع المنتخب الفرنسي".

وأضاف "كنت محظوظا وعشت لحظات رائعة مع المنتخب، لكن حان الوقت لمنح الفرصة لآخرين وأنا في الـ37 من عمري".

وأتم حارس رين "هناك الكثير من الحراس الشباب في انتظار الفرصة".

وأصبحت أسهم مايك مينيان حارس ميلان البالغ من العمر 27 عاما مرتفعة لارتداء قميص الحارس الأساسي للديوك بعد اعتزال لوريس ومانداندا.

المباراة المقبلة لفرنسا ستكون ضد هولندا في افتتاح تصفيات يورو 2024 بمارس المقبل.

مانداندا لعب 35 مباراة دولية بقميص فرنسا وحصد لقب كأس العالم 2018 ووصافة نسخة 2022 كبديل للوريس.

أما لوريس البالغ من العمر 35 عاما فهو صاحب الرقم القياسي كأكثر حرس مرمى لعب مباريات في كأس العالم برصيد 20 مباراة.

وشارك لوريس بقميص الديوك في 4 كؤوس عالم مختلفة (2010 - 2014 - 2018 - 2022).

ولعب لوريس مع منتخب فرنسا 145 مباراة دولية كأكثر اللاعبين مشاركة مع الديوك.

وبدأ لوريس مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا في عام 2008 واستمرت حتى 2022.