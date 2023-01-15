ليس مسنًا للغاية.. رانييري يكشف سر "حديثه إلى نفسه" أثناء المباراة

الأحد، 15 يناير 2023 - 11:17

كتب : Filgoal Team

كلاوديو رانييري مدرب كالياري

كشف كلاوديو رانييري المدير الفني لـ كالياري، عن سر حديثه إلى ساعته خلال مباراة فريقه أمام كومو.

وحقق رانييري عودة رومانسية لـ كالياري بعد 3 عقود، وقاده للفوز على كومو بهدفين دون رد في دوري الدرجة الثانية الإيطالي أمس السبت.

وسُئل رانييري عن حديثه إلى ساعته خلال حلوله ضيفًا على سكاي سبورتس بعد اللقاء، فأجاب المدرب المخضرم: "لم أكن أتحدث إلى ساعتي، بل إلى نفسي".

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وأضاف ضاحكًا: "أستغل التقنيات الحديقة، أسجل كل شيء ليساعدني ذلك عندما أشاهد المباراة مجددًا، أعرف وقتها اللقطات التي أريد التوقف عندها".

وأشار: "هناك من يسجلون ملاحظات كتابية، لكني أفضّل التسجيل صوتيًا حتى لا أشيح نظري عن اللملعب".

المدرب الإيطالي البالغ 72 عامًا، عاد لقيادة كالياري إلى الانتصار مجددًا بعد 11563 يومًا.

وسبق لرانييري تدريب الفريق الإيطالي خلال الفترة من 1988 إلى 1991.

ونجح المدرب الإيطالي المخضرم وقتها في الصعود بالفريق من دوري الدرجة الثالثة إلى الدوري الممتاز.

ويسعى كالياري للعودة من جديد للدوري الممتاز بعد أن هبط في الموسم الماضي.

ويتواجد كالياري في المركز السادس برصيد 28 نقطة بفارق ثماني نقاط عن المركز الثاني والمؤهل بشكل مباشر إلى الدوري الممتاز.

يذكر أن رانييري سبق له الحصول على لقب كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مع فيورنتينا، وكأس إسبانيا والسوبر الأوروبي مع فالنسيا، والدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي.

كلاوديو رانييري
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