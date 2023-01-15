الجلاسي: حسام حسن يمنح اللاعبين الروح والإصرار.. وأترك العروض إلى وكيلي

أعرب إلياس الجلاسي لاعب المصري عن سعادته بالعمل مع حسام حسن المدير الفني للفريق.

ويتألق التونسي إلياس الجلاسي مع المصري هذا الموسم وساهم في خمسة أهداف مع الفريق في ثلاثة عشر مباراة خاضهم.

وقال الجلاسي عبر قناة أون تايم سبورتس "عملت مع إيهاب جلال وهو شخصية محترمة والآن نعمل تحت قيادة حسام حسن وهو معروف بمنح اللاعبين الروح والعزيمة على الانتصار وهذا ما يحتاجه لاعبو المصري".

وأضاف "الفريق يعود تدريجيا وحاليا النتائج أصبحت جيدة ومع الوقت سيكون هناك أداء ونتيجة".

وكشف "سعيد جدا في الدوري المصري، لست غريبا عن منتخب تونس وأي لاعب يحلم بتمثيل بلاده".

وأوضح الجلاسي "لم أتلق عروض من الدوري المصري قبل قدومي إلى هنا وكانت كلها عروض خارجية، وأسعى لتقديم أفضل ما لدي مع الفريق".

وعن حقيقة العروض المقدمة إليه أجاب "علمت بوجود مفاوضات من أندية القمة في الدوري المصري ولكن تلك الأمور أتركها إلى وكيلي وأنا سعيد هنا في المصري وعلاقتي جيدة بجماهيره".

وبالحديث عن التعادل الأخير قال الجلاسي: "مباراة الأهلي لها طعم خاص، عملنا بشكل جيد ولم يكن هناك توفيق ولكن الحمد لله تعادل جيد مع متصدر الدوري تمنحنا الثقة والروح لما هو قادم".

وبالحديث عن زملائه التونسيين في مصر أوضح "سبق وأن لعبت مع فرجاني ساسي في الترجي والآن هو خارج الدوري المصري، وعلي معلول أيضا صديقي وتحدثنا سويا عقب المباراة وأرسل لي قميصه مع الأهلي".

واختتم الجلاسي تصريحاته "أتمنى التوفيق لمعلول وهو يمثل تونس مع فريق مثل الأهلي".

وكان المصري قد تعادل سلبيا بدون أهداف أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري.

ويلعب المصري يوم الجمعة أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

ورفع المصري رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن بعد تحقيق سبع نقاط في آخر ثلاث مباريات.

أما غزل المحلة ففي المركز السادس برصيد 21 نقطة.