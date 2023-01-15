على طريقة سواريز.. ناسيونال يستعيد لاعبه بعد مغامرة أوروبية دامت 7 سنوات

الأحد، 15 يناير 2023 - 11:00

كتب : FilGoal

جاستون بيريرو - ناسيونال

أعلن نادي ناسيونال الأوروجوياني عن تعاقده مع جاستون بيريرو قادمًا من كالياري خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ووقّع بيريرو على عقدٍ يربطه بـ ناسيونال حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة من كالياري.

وبذلك يعود بيريرو إلى نادي طفولته حيث بدأ مسيرته، قبل أن يرحل عن صفوفه في صيف 2015 صوب بي إس في أيندهوفن الهولندي.

وذكرت تقارير صحفية أن بيريرو تنازل عن 25% من راتبه، ورفض عرضًا بمقابل مادي أكبر من نادٍ آخر، ليتمكّن من العودة ومساعدة ناسيونال في كوبا ليبرتادوريس.

وأقدم بيريرو على خطوة مشابهة لـ لويس سواريز الذي لعب لعدة أشهر في صفوف ناسيونال بعد نهاية مغامرته الأوروبية، قبل أن يتحوّل إلى جريميو عقب كأس العالم.

بيريرو (27 عامًا) لاعب وسط مهاجم، تواجد في كالياري منذ انضمامه إليه قادمًا من أيندهوفن في يناير 2020.

وسجل بيريرو 9 أهداف وصنع 4 في 69 مباراة خاضها بقميص كالياري على مدار 3 سنوات.

وتألق بيريرو سابقًا بقميص أيندهوفن وسجل له 49 هدفا وصنع 21 في 154 مباراة.

ويمتلك بيريرو لقبًا مع ناسيونال موسم 2014\2015 عندما قاده للقب الدوري المحلي مباشرةً قبل رحيله صوب هولندا.

ويمتلك بيريرو في رصيده 13 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي سجل خلالها 5 أهداف.

وتواجد بيريرو في قائمة كوبا أمريكا 2019، لكنه لم يُستدع لكأس العالم 2018 و2022.

ويعتبر بيريرو الصفقة رقم 11 لـ ناسيونال في انتقالات يناير الجارية قبل بداية الموسم المحلي في أوروجواي.

كالياري ناسيونال جاستون بيريرو لويس سواريز
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