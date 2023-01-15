جدو: شوقي غريب بدأ يستعيد جزءا من حقه.. والأهلي يفاوض عمر فايد

يرى محمد ناجي جدو المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق المقاولون العرب أن شوقي غريب المدير الفني بدأ يستعيد جزءا من حقه خلال نجاحه مع المقاولون العرب.

واعترف جدو بمفاوضات الأهلي لضم عمر فايد مدافع فريق المقاولون العرب الشاب.

وقال جدو عبر قناة أون تايم سبورتس: "اللقطة التي جمعتني مع شوقي غريب عقب هدف ممادو نياس في شباك الإسماعيلي بعد نزوله بدقيقتين كان يبلغني أن قراره كان صائبا بذلك التبديل".

وكان المقاولون العرب قد تغلب على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري.

وتابع جدو "شوقي غريب من المدربين الجيدين وقاد منتخبات مصر في فئاتها العمرية المختلفة".

وشدد "التعامل معه لم يكن بصورة جيدة وتعرض للظلم وحاليا يستعيد جزء من حقه".

وأضاف "الأمور تسير بصورة جيدة في المقاولون العرب وهناك تقارب كبير في وجهات النظر بين الإدارة والجهاز الفني ولدينا طموح".

وبسؤاله عن عمر فايد أجاب جدو "بالفعل هناك حديث من الأهلي لضم اللاعب وهناك تواصل مع محمد عادل المشرف العام على الكرة".

وكشف جدو "لكن ما أعلمه أن رغبة النادي واللاعب هي الاحتراف في أوروبا".

وشدد "عمر فايد لاعب صغير السن ولديه بطولة إفريقيا للشباب الشهر المقبل في مصر وأمامه فرصة جيدة".

ويلعب عمر فايد -19 عاما- في مركز المدافع وخاض هذا الموسم 11 مباراة من 13 خاضهم المقاولون العرب في الدوري هذا الموسم.

وبدأ فايد مسيرته من ناشئي المقاولون العرب وظهر ضمن منتخب الشباب.

أما عن مشاركة محمد عبد الناصر رغم صغر سنه أوضح "مشاركة عبد الناصر رغم أنه من مواليد 2006 أمر طبيعي بالنسبة لشوقي غريب الذي يعلم جيدا اللاعبين الشباب في مصر خلال فترته في قيادة المنتخب الأولمبي".

واختتم جدو تصريحاته "هدف الجهاز الفني والإدارة دمج الناشئين مع اللاعبين الكبار من أجل تقديم عناصر جديدة للدوري المصري".

ويحتل المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 21 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المربع الذهبي.

وحقق المقاولون العرب الانتصار في آخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

ويستضيف المقاولون العرب فريق أسوان مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر.