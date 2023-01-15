بعد 10 سنوات.. نوري شاهين: الآن فقط فهمت ما قاله لي مورينيو في ريال مدريد

واسترجع شاهين ذكرياته مع العاصمة الإسبانية عندما انتقل إلى ريال مدريد عام 2011 قادمًا من بوروسيا دورتموند، لكنها فترة لم تكن ناجحة، وغلبتها الإصابات.

وصرّح شاهين لموقع "توتوميركاتو" الإيطالي: “كنت متأكدًا من قدرتي على اللعب لـ ريال مدريد، كنت لاعبًا في مستوى عالٍ، لكن هذا غير كافٍ هناك".

وأضاف: "عليك أيضًا أن تكون قويًا ذهنيًا لتستطيع اللعب في ريال مدريد. ومع الإصابات لم أكن جاهزًا، كنت أتدرب مع لاعبين من طراز عالمي وأصحاب جودة هائلة".

وأكمل: "بعد الإصابات العديدة لم أتحمّل الضغط وكنت ولم أتحل بالصبر. أنظر الآن إلى الوراء وأقول إنه توجب عليّ أن أكون أكثر صبرًا".

وأشار: "الجميع كان يقول لي: أنت في ريال مدريد، يجب أن تكون سعيدًا. لكن هذا لم يكن كافيًا".

وكشف: "يوم رحيلي تحدث معي مورينيو. يعجبني في مورينيو أنه صادق ومباشر، ينظر إليك في عينيك ويخبرك بكل شيء. لو كنت جيدًا، يخبرك بذلك. ولو كنت سيئًا، أيضًا يخبرك بذلك".

واعترف: "أنا كنت شابًا وشعرت بالسوء يومها وسألت نفسي: لماذا يفعل هذا معي؟".

وأتم: "لكن الآن وبعد أن صرت مدربًا، أتفهم ما قاله لي، ولا أرى شيئًا سيئًا فيما حدث".

شاهين انضم إلى ريال مدريد في صيف 2011 قادمًا من دورتموند مقابل 10 ملايين يورو بعد تألقه رفقة يورجن كلوب.

لكنه لم يخض إلا 10 مباريات مع ريال مدريد، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

ومع بداية الموسم التالي رحل معارًا إلى ليفربول لعدة أشهر قبل أن تُقطع إعارته، ويتحوّل معارًا إلى فريقه السابق دورتموند حيث تواجد معه يوم إقصاء ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم اكتفائه بالبقاء على مقاعد البدلاء.

ولعب شاهين لاحقًا في صفوف فيردر بريمن ثم أنطاليا سبور الذي أنهى فيه مسيرته، لكن فترته الذهبية تظل بقميص دورتموند في فترته الأولى قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

ويمتلك شاهين في رصيد لقب للدوري الألماني وآخر للكأس، كما فاز بكأس السوبر وحل وصيفًا لدوري أبطال أوروبا.

وفي ريال مدريد فاز بالدوري الإسباني 2012 رغم مساهمته الضئيلة، كما قاد تركيا للقب بطولة أوروبا للناشئين تحت 17 عامًا في 2005 وخطف الأنظار وقتها.

وكان شاهين أفضل لاعب في الدوري الألماني 2010\2011 وتم اعتباره وقتها أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم، لكنه لم يستطع منافسة سامي خضيرة وتشابي ألونسو في ريال مدريد.

شاهين (34 عامًا) يتولى تدريب أنطاليا سبور منذ أكتوبر 2021، ويحتل الفريق حاليا المركز 14 في الدوري التركي ويطمح لتجنب الهبوط بعد أن حل سابعًا الموسم الماضي.

ويمتلك شاهين في رصيده 52 مباراة دولية مع منتخب تركيا سجل خلالها هدفين، وقد شارك في مباراة واحدة بمنافسات يورو 2016.